Sport in tv, 15 marzo 2017: La Champions League è solo su Premium; la discesa libera in chiaro su Rai Sport HD

Lo sport in tv del 15 marzo (guarda tutta la programmazione di oggi) si concentra sulle ultime due gare degli ottavi di finale di Champions League. I due posti ancora liberi per il turno successivo se li contendono Monaco-Manchester City e Atletico Madrid-Bayer Leverkusen, entrambe proposte in diretta esclusiva per gli abbonati Premium.



La sfida d'andata tra i citizens guidati da Guardiola e i francesi di Leonardo Jardim si è rivelata una delle più spettacolari della competizione, con il risultato molto incerto per tutta la gara e fissato solo nel finale sul punteggio di 5-3 per i padroni di casa. Visti, dunque, i continui colpi di scena dei primi 90 minuti, nel round decisivo di scena al Stade Louis II possiamo aspettarci di tutto e non è da escludere una remuntada da parte dei monegaschi.





Nell'altra gara della serata, in onda sudi Simeone parte in posizione didopo il 4-2 della. Aldigli spagnoli possono gestire la gara stando attenti a non prendersi rischi inutili per ildel turno.

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi odierni

ore 14.00 Viareggio Cup: Bologna-Sassuolo (diretta su Rai Sport HD)

ore 16.25 Discesa Libera Maschile (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 17.30 Salto con gli Sci, Coppa del Mondo (diretta su Eurosport 2)

ore 17.55 Discesa Libera Femminile (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 18.00 CEV Champions League: Belchatov - Civitanova (diretta su Fox Sports)

ore 19.00 Tennis: ATP Indian Wells, 7a giornata (diretta su Sky Sport 2 e Sky Sport 3)

ore 20.30 CEV Champions League: Resovia-Modena (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Champions League: Monaco-Manchester City (diretta su Premium Sport)

ore 20.45 Champions League: Atletico Madrid-Leverkusen (diretta su Premium Sport 2)

ore 01.00 Copa Libertadores: Indipendiente Medellin-River Plate (diretta su Fox Sports)

Puoi seguire in second screen le sfide della Champions League sul nostro sito www.datasport.it