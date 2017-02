Sport in tv, 15 febbraio 2017: Champions League, Real Madrid-Napoli è in diretta esclusiva su Premium Sport

Lo sport in tv del 15 febbraio (guarda tutti gli eventi in programma) evidenzia l’attesissimo match tra Real Madrid e Napoli, in diretta esclusiva su Premium Sport alle 20.45. I ragazzi di Sarri arrivano molto motivati al confronto di Champions dopo il buon periodo che ha segnato il cammino degli azzurri in campionato. Di fronte, però, troveranno la squadra che detiene il titolo europeo e che insegue il dodicesimo successo al di fuori della Spagna. Oltre al confronto del Bernabeu, mercoledì sera scendono in campo anche Bayern Monaco e Arsenal, gara trasmessa su Premium Sport 2.

Per tutti coloro che non sono abbonati a Premium, Canale 5 dedica uno speciale a partire dalle 01.20 per rivedere quanto successo partite di Coppa, che saranno interamente visibili in chiaro su Italia 2 nel pomeriggio di giovedì 16 febbraio, a partire dalle 14.30.





Non solo calcio, però, nella programmazione del: spazio anche allache propone diversi appuntamenti visibili in chiaro e sulla pay tv:segue la sfida dellatra Savino del Bene Scandicci e Club Italia Crai, mentreoffre i due confronti della, Liberec-Civitanova e Roeselare-Perugia.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:

ore 15.30 Ciclismo: Giro dell'Andalusia - I Tappa (diretta su Eurosport 2)

ore 17.00 Ciclismo: Giro dell'Algarve - I Tappa (diretta su Eurosport 2)

ore 18.00 Volley CEV Champions League: Liberec-Civitanova (diretta su Fox Sports)

ore 20.30 Volley CEV Champions League: Roeselare-Perugia (diretta su Fox Sports)

ore 20.30 Volley Serie A Femminile: Savino del Bene Scandicci-Club Italia Crai (diretta su Rai Sport HD)

ore 20.45 Champions League: Real Madrid-Napoli (diretta su Premium Sport)

ore 20.45 Champions League: Bayern Monaco-Arsenal (diretta su Premium Sport 2)