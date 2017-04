Sport in tv, 15 aprile 2017: F1, alle 17 in diretta su Rai 2 le qualifiche del GP del Bahrain

Quella di sabato 15 aprile sarà una data storica per il Milan, pronto a vivere la prima partita dell'era cinese, dopo il passaggio di testimone dei giorni scorsi tra Silvio Berlusconi e Yonghong Li. Per di più i rossoneri non saranno impegnati in una sfida qualunque, dato che a San Siro va in scena il Derby di Milano contro l'Inter, partita visibile in diretta alle 12.30 su Sky Sport 1, Sky Calcio 1, Sky Supercalcio e Premium Sport.

Le due squadre arrivano al match della 32a giornata di Sere A con animi completamente diversi. I ragazzi di Montella non si sono fatti distrarre dai cambiamenti societari e dopo il pareggio sul campo del Pescara hanno regalato grande calcio nella gara casalinga con il Palermo, chiusa con un netto 4-0. Molto più complicata la situazione dell'Inter, che dopo una strepitosa scalata verso la zona alta della classifica, si è fatta scivolare dalle mani l'obiettivo Champions League pareggiando con il Torino e perdendo prima con la Sampdoria e infine con il Crotone. Attualmente si trovano alle spalle dei milanisti con due punti di differenza e per questo motivo il derby risulta ancora più determinante per la lotta all'Europa League.



Le partite della Serie A continueranno poi nel pomeriggio, quando la Juventus farà visita al Pescara di Zeman (diretta alle 15.00 su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Premium Sport 2), mentre la Roma sarà impegnata nell'insidioso confronto casalingo con l'Atalanta, sempre più vicina a concretizzare il sogno Europa (diretta su Sky Calcio 2 e Premium Calcio 1). Per vedere in campo il Napoli di Sarri bisognerà invece aspettare le ore 20.45, quando i partenopei ospiteranno al San Paolo l'Udinese (diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 1, Sky Supercalcio e Premium Sport). L'obiettivo degli azzurri resta il secondo posto e per lottare fino all'ultima giornata con la Roma, il club di De Laurentiis non può permettersi passi falsi.



Il mondo dei motori è invece concentrato sul terzo Gran Premio della F1. La gara del Bahrain potrebbe risultare già cruciale per il testa a testa tra Hamilton e Vettel, a pari merito in cima alla classifica piloti dopo aver entrambi collezionato una vittoria e un secondo posto. In diretta alle 17.00 su Sky Sport F1 e in chiaro su Rai 2 si potranno seguire le qualifiche per scoprire chi metterà a segno il miglior tempo assicurandosi così la Pole Position.

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi di sabato 15 aprile



ore 12.30 Serie A: Inter-Milan (diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 1, Sky Supercalcio, Premium Sport)

ore13.00 Liga: Deportivo-Malaga (diretta su Sky Sport Plus)

ore 13.30 Premier League: Tottenham-Bournemouth (diretta su Sky Sport 3)

ore 14.00 F1, GP Bahrain: Prove Libere 3 (diretta su Sky Sport F1, Rai Sport HD)

ore 15.00 Serie A: Pescara-Juventus (diretta su Sky Sport 1, Premium Sport 2, Sky Calcio 1)

ore 15.00 Serie A: Roma-Atalanta (diretta su Premium Calcio 1, Sky Calcio 2)

ore 15.00 Serie A: Fiorentina-Empoli (diretta su Premium Calcio 2, Sky Calcio 4)

ore 15.00 Serie A: Genoa-Lazio (diretta su Premium Calcio 3, Sky Calcio 3)

ore 15.00 Serie A: Torino-Crotone (diretta su Sky Calcio 5)

ore 15.00 Serie A: Cagliari-Chievo (diretta su Sky Calcio 6)

ore 15.00 Serie A: Palermo-Bologna (diretta su Sky Calcio 7)

ore 16.15 Liga: Sporting Gijon-Real Madrid (diretta su Fox Sports)

ore 17.00 F1, GP Bahrain: Qualifiche (diretta su Sky Sport F1, Rai 2)

ore 18.00 Serie A: Sassuolo-Sampdoria (diretta su Sky Supercalcio, Sky Calcio 2)

ore 18.30 Premier League: Southampton-Manchester City (diretta su Sky Sport 3)

ore 18.30 Liga: Atletico Madrid-Osasuna (diretta su Sky Sport Plus)

ore 18.30 Bundesliga: Bayer Leverkusen-Bayern Monaco (diretta su Fox Sports)

ore 19.30 Basket, Serie A: Brindisi-Milano (diretta su Sky Sport 2)

ore 20.30 Basket, Serie A2: Biella-Siena (diretta su Sky Sport 3)

ore 20.45 Serie A: Napoli-Udinese (diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 1, Sky Supercalcio, Premium Sport)

ore 20.45 Liga: Barcellona-Real Sociedad (diretta su Fox Sports)

ore 02.00 UFC: Johnson-Reis (diretta su Fox Sports)