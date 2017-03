Sport in tv, 14 marzo 2017: Champions League, Juventus-Porto è su Premium Sport, Leicester-Siviglia in chiaro su Retequattro

Lo sport in tv del 14 marzo (guarda tutta la programmazione di oggi) vede sotto i riflettori la Juventus di Massimiliano Allegri, chiamata a chiudere la pratica Porto dopo il 2-0 conquistato nella gara di andata di Champions League. I bianconeri stanno vivendo un buon momento, in campionato hanno battuto di misura il Milan e vorrebbero continuare a vincere davanti ai loro tifosi per presentarsi al meglio al turno successivo della tanto ambita coppa europea. Il match è visibile in diretta solo su Premium Sport, ma i non abbonati possono comunque godersi il grande calcio grazie all’offerta di Retequattro, che propone in chiaro il live di Leicester-Siviglia.



I Foxes dell’ormai ex tecnico Claudio Ranieri sono reduci da due vittorie in Premier e sognano la rimonta contro la squadra spagnola che all’andata si impose 2-1. Per Vardy e compagni, dunque, il discorso qualificazione non sembra un miraggio, considerando anche il fatto che il Siviglia ha ottenuto solo due pareggi nelle ultime due partite di Liga, permettendo all’Atletico Madrid di avvicinarsi e riaprire la lotta per il terzo posto.







Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi odierni

ore 14.15 Ciclismo: Tirreno-Adriatico, 7a tappa (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 16.30 Viareggio Cup: Genoa-Bruges (diretta su Rai Sport HD)

ore 16.30 Salto con gli Sci, Coppa del Mondo (diretta su Eurosport)

ore 19.00 Tennis: ATP Indian Wells, 6a giornata (diretta su Sky Sport 2 e Sky Sport 3)

ore 20.45 Champions League: Juventus-Porto (diretta su Premium Sport)

ore 20.45 Champions League: Leicester-Siviglia (diretta su Retequattro e Premium Sport 2)

