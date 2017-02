Sport in tv, 14 febbraio 2017: Striscia la Notizia, Tapiro d'Oro per Antonio Cassano

Martedì 14 febbraio a Striscia la Notizia (in onda su Canale 5 alle ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro ad Antonio Cassano che, dopo l’addio alla Sampdoria, sarebbe pronto a partire per una nuova avventura. Al microfono del tapiroforo, che lo ha incontrato a Genova, Cassano ha spiegato la sua situazione attuale: «Starò a casa a fare il manager di mia moglie. Non mi cerca nessuno, che devo fare? Niente Cina, Grecia o Argentina. Non voglio andare da nessuna parte. Volevo rimanere in Italia però, ad oggi, non c’è niente». Il talento di Bari ha commentato anche le voci che lo vedrebbero giocare in Serie B: «Con le pippe che ci sono in giro, io posso giocare ancora in Serie A. E voglio giocarci. Ma se non c’è l’opportunità rimango a casa. Ci sono grosse probabilità che a giugno finisca la mia carriera e inizi a fare il manager di mia moglie. Adesso il grano a casa lo porta lei».