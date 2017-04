Sport in tv, 14 aprile 2017: F1, le prove libere del Bahrain sono in chiaro su Rai Sport HD

In una settimana animata dal grande calcio europeo, lo sport in tv di venerdì 14 aprile sposta i riflettori sulla Formula 1, in pista per le prime prove del GP del Bahrain. A pochi giorni di distanza dalla vittoria di Hamilton in Cina, il circus delle quattro ruote si sposta sul circuito di Sakhir, in vista del terza gara stagionale. Per la prima volta dall'inizio del Mondiale, il weekend dei motori sarà raccontato interamente in diretta anche in chiaro sui canali Rai. Per le prove libere 1, i semafori diventeranno verdi alle ore 13.00, mentre il secondo e ultimo round della giornata è previsto alle 17.00. Per seguire entrambe le sessioni basterà sintonizzarsi in chiaro su Rai Sport HD, oppure sul consueto canale tematico Sky Sport F1.





Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi di venerdì 14 aprile

ore 13.00 F1, GP Bahrain: Prove Libere 1 (diretta su Sky Sport F1, Rai Sport HD)

ore 13.00 Ciclismo: Coppa del Mondo, 3a giornata (diretta su Eurosport)

ore 17.00 F1, GP Bahrain: Prove Libere 2 (diretta su Sky Sport F1, Rai Sport HD)

ore 20.25 Basket, Serie A2: Fortitudo Bologna-Virtus Bologna (diretta su Sky Sport 1)

ore 20.45 Ligue 1: Angers-PSG (diretta su Premium Sport)

ore 20.45 Liga: Ath. Bilbao-Las Palmas (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Scottish Premiership: Kilmarnock-Hearts (diretta su Premium Sport 2)

ore 01.00 NHL: Montreal-NY Rangers (diretta su Fox Sports)