Sport in tv, 13 marzo 2017: Lega Pro, in chiaro su Rai Sport il confronto Monopoli-Foggia

Lo sport in tv di lunedì 13 marzo (guarda tutta la programmazione di oggi) offre diversi appuntamenti legati principalmente al calcio. La Serie A offre il posticipo della 28a giornata della stagione tra Lazio e Torino, visibile su Premium Sport, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1. All’Olimpico i ragazzi guidati da Simone Inzaghi cercano la quarta vittoria consecutiva che permetterebbe ai biancocelesti di restare aggrappati al sogno Europa. Discorso diverso per il Torino, ancorato a metà classifica e reduce dal 3-1 sul Palermo. Ma Lazio-Torino offre anche un confronto interno tra il Gallo Belotti e Ciro Immobile, i due migliori marcatori italiani del nostro campionato.

In Lega Pro è la sfida Monopoli-Foggia a chiudere la 29a giornata di campionato, con i ragazzi guidati da Giovanni Stroppa costretti a vincere per non cedere la testa della classifica al Lecce. Al Monopoli non sembra funzionare, almeno per il momento, la cura del nuovo allenatore Bucaro, che spera di invertire la tendenza della sua squadra proprio nel derby di lunedì.





Serata di grande calcio anche in, con il quarto di finale ditra ildie il, reduce dal pareggio in Europa League con il(diretta alle 20.45 su). I, che sono in testa alla, hanno superato ildi coppa battendo 2-0 il, mentre la squadra diha superato di misura ilper 2-1.

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi odierni

ore 14.00 Ciclismo: Tirreno-Adriatico, 6a tappa (diretta su Eurosport)

ore 16.30 Viareggio Cup: Empoli-Zenit (diretta su Rai Sport HD)

ore 20.30 Serie B: Verona-Ascoli (diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 2)

ore 20.45 Serie A: Lazio-Torino (diretta su Sky Supercalcio, Sky Calcio 1 e Premium Sport)

ore 20.45 FA Cup: Chelsea-Mancheter Utd (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Lega Pro: Monopoli-Foggia (diretta su Rai Sport HD)

ore 20.45 Basket, Serie A: Torino-Trentino (diretta su Sky Sport 2)

ore 20.00 Tennis: ATP Indian Wells, 5a giornata (diretta su Sky Sport 3)

ore 00.00 NBA: Charlotte-Chicago (diretta su Sky Sport 1)