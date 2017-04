Sport in tv, 13 aprile 2017: Europa League, in chiaro su TV8 si gioca Lione-Besiktas

Dopo due serate animate dalle emozioni e dallo spettacolo della Champions League, il giovedì è all'insegna dell'Europa League, che vede le squadre ancora in corsa per il titolo affrontarsi nelle gare d'andata dei quarti di finale. Per i non abbonati, TV8 trasmetterà alle 21.05 in chiaro il confronto tra Lione e Besiktas, con i francesi che dopo aver eliminato la Roma si giocano una chance importante per puntare alla finalissima della competizione. Al Parc Olympique, la squadra turca non intende però fare sconti: i ragazzi di Senol Gunes hanno superato l'Olympiacos agli ottavi e nella gara esterna cercano un risultato positivo per poi giocarsi il passaggio del turno davanti ai propri tifosi.





Tra le altre sfide in programma spicca senza dubbio, in diretta alle 21.05 su. I red devils sono tra i principali favoriti per la vittoria finale e contro i belgi cercheranno già nella gara di andata di guadagnarsi un pass per leper non dover faticare troppo al ritorno. Cruciali anche gli altri match della serata, conin diretta su Sky Sport 3 , visibile su

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi di giovedì 13 aprile

ore 13.00 Ciclismo: Coppa del Mondo, 2a giornata (diretta su Eurosport, Rai Sport HD)

ore 14.00 F1 GP Bahrain: Conferenza Stampa Piloti (diretta su Sky Sport F1)

ore 18.00 CEV Champions League: Belgorod-Kazan (diretta su Fox Sports)

ore 20.30 CEV Champions League: Civitanova-Modena (diretta su Fox Sports)

ore 21.05 Europa League: Anderlecth-Manchester Utd (diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 1)

ore 21.05 Europa League: Lione-Besiktas (diretta su TV8, Sky Calcio 2)

ore 21.05 Europa League: Ajax-Schalke 04 (diretta su Sky Sport 3, Sky Calcio 3)

ore 21.05 Europa League: Celta Vigo-Genk (diretta su Sky Calcio 4)

ore 01.00 NHL: Washington-Toronto (diretta su Sky Sport Plus)

ore 02.45 Copa Libertadores: Atletico Nacional-Botafogo (diretta su Fox Sports)