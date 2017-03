Sport in tv, 12 marzo 2017: la Gara 2 di SBK è in chiaro su Italia 1, Sassari-Olimpia Milano su Rai Sport HD

Lo sport in tv di domenica 12 marzo (guarda tutta la programmazione di oggi) si concentra sulla 28a giornata della Serie A italiana di calcio, che dopo gli anticipi di Juventus-Milan e Genoa-Sampdoria vede in campo tutte le altre protagoniste. Ad aprire la domenica calcistica ci pensano alle 12.30 Sassuolo e Bologna (diretta su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1), ma la sfida più attesa si gioca a San Siro alle 15.00 tra Inter e Atalanta. Un solo punto separa le due squadre che si contendono un posto in Europa, con i ragazzi di Pioli molto motivati dopo la straripante vittoria sul Cagliari, mentre la squadra allenata da Gasperini è rimasta bloccata dalla Fiorentina in un pareggio a reti bianche. Nella zona alta della classifica, il Napoli ospita il Crotone (diretta su Sky Calcio 2 e Premium Sport 2), mentre alle 20.45 la Roma di Spalletti fa visita al Palermo del neo-presidente Paul Baccaglini (diretta su Premium Sport, Sky Sport 1 e Sky Supercalcio).





Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi odierni

ore 10.00 Superbike, GP Thailandia: Gara 2 (diretta su Italia 1, Italia 2 ed Eurosport)

ore 11.45 Sci di Fondo: 30km tecnica classica (diretta su Eurosport)

ore 12.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Avellino (diretta su Sky Sport 1)

ore 12.00 Liga: Real Sociedad-Ath. Bilbao (diretta su Fox Sports)

ore 12.30 Serie A: Sassuolo-Bologna (diretta su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1)

ore 13.00 Ciclismo: Tirreno-Adriatico, 5a tappa (diretta su Rai Sport HD)

ore 14.30 Eredivisie: Feyenoord-AZ (diretta su Sky Sport 3)

ore 15.00 Serie A: Inter-Atalanta (diretta su Sky Calcio 1 e Premium Calcio 1)

ore 15.00 Serie A: Napoli-Crotone (diretta su Sky Calcio 2 e Premium Sport 2)

ore 15.00 Serie A: Fiorentina-Cagliari (diretta su e Sky Calcio 3 e Premium Calcio 2)

ore 15.00 Serie A: Pescara-Udinese (diretta su Sky Calcio 4)

ore 15.00 Serie A: Chievo-Empoli (diretta su Sky Calcio 5)

ore 15.00 Serie B: Novara-Pro Vercelli (diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 9)

ore 15.00 Serie B: Ternana-Trapani (diretta su Sky Calcio 7)

ore 15.00 FA Cup: Totthenam-Millwall (diretta su Sky Sport Plus)

ore 16.15 Liga: Deportivo-Barcellona (diretta su Fox Sports)

ore 16.30 Basket, Serie A2: Verona-Virtus Bologna (diretta su Sky Sport 2)

ore 17.00 Premier League: Liverpool-Burnley (diretta su Sky Sport 3)

ore 17.30 Serie B: Vicenza-Pisa (diretta su Sky Supercalcio)

ore 18.30 Liga: Celta Vigo-Villarreal (diretta su Fox Sports)

ore 19.00 MLS: New York City-DC United (diretta su Eurosport 2)

ore 19.00 Ligue 1: Lione-Tolosa (diretta su Premium Sport 2)

ore 19.00 Tennis: ATP Indian Wells, 4a giornata (diretta su Sky Sport 2)

ore 20.45 Liga: Real Madrid-Betis (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Serie A: Palermo-Roma (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Premium Sport)

ore 20.45 Basket, Serie A: Sassari-Olimpia Milano (Rai Sport HD)

ore 21.00 Ligue 1: Lorient-PSG (diretta su Premium Sport 2)

ore 02.00 NBA: Houston-Cleveland (diretta su Sky Sport 3)

