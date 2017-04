Sport in tv, 12 aprile 2017: Champions League, Bayer Monaco-Real Madrid è in diretta su Premium Sport

Lo sport in tv si prepara a vivere la seconda serata consecutiva caratterizzata dalle note della Champions League, che il 12 aprile vedrà in scena gli altri due quarti di finale dopo le emozioni di martedì. All'Allianz Arena di Monaco è sfida da urlo tra il Bayern di Ancelotti e i campioni d'Europa in carica del Real Madrid, mentre nell’altro quarto il Leicester dell’ex Ranieri è chiamato alla nuova impresa contro l'Atletico di Simeone. Entrambe le sfide saranno visibili in esclusiva per gli abbonati Premium.



La gara tra i bavaresi e i blancos di Zidane è offerta da Premium Sport. Difficile fare dei pronostici su quale delle due passerà il turno: i bavaresi arrivano dalla spettacolare vittoria in Bundesliga contro il Borussia e vorrebbero centrare la settima semifinale consecutiva. Il Real è invece reduce dal pareggio nel derby contro l'Atletico Madrid, nel quale ha messo in luce tutta la sua forza in fase offensiva, mostrando però alcune lacune nel reparto difensivo.





Discorso a parte per la sfida del, visibile su: l'Atletico vuole arrivare fino in fondo allache negli ultimi anni l'ha vista sempre. Dopo aver superato ilagli ottavi, i ragazzi didevono vedersela con idel, impegnati invece nellastorica partecipazione al

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi di mercoledì 12 aprile

ore 13.00 Ciclismo: Coppa del Mondo, 1a giornata (diretta su Rai Sport HD)

ore 18.00 CEV Champions League: Dinamo Mosca-Berlino (diretta su Sky Sport Plus)

ore 19.00 MLB: NY Yankees-Tampa Bay (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Champions League: Bayern Monaco-Real Madrid (diretta su Premium Sport)

ore 20.45 Champions League: Atletico Madrid-Leicester (diretta su Premium Sport 2)

ore 02.00 NBA: Boston-Milwaukee (diretta su Sky Sport 2)