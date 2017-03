Sport in tv, 11 marzo 2017: in chiaro su Rai Sport HD lo slalom speciale femminile, la SBK è su Italia 1

Lo sport in tv di sabato 11 marzo (guarda tutta la programmazione di oggi) presenta un’imperdibile carrellata di eventi di varie discipline, live in chiaro sui canali del digitale terrestre e sulla pay tv. Le emozioni iniziano alle ore 10.00 con la Gara 1 della Superbike, impegnata in Thailandia per la seconda prova del Mondiale dopo la doppia vittoria conquistata da Rea a Phillip Island. Come era già successo nel weekend d’esordio, i duelli sulle due ruote si possono vedere su Eurosport e in chiaro su Italia 1 e Italia 2.



Oltre ad evidenziare le sfide del Sei Nazioni di Rugby (Italia-Francia e Inghilterra-Scozia) in onda su Dmax a partire dalle 13.30, nel pomeriggio di Sky Sport i riflettori si accendono sulla 30° giornata della Serie B, che sta regalando una stagione davvero combattuta e ancora molto incerta. Il Frosinone, primo in classifica con una lunghezza di vantaggio su Spal e Verona, deve fare i conti nella gara casalinga con il Bari, in corsa per la zona playoff (diretta su Sky Calcio 1), mentre i biancoazzurri guidati da Semplici ospitano al Paolo Mazza il Cesena in un derby tutto emiliano (diretta su Sky Calcio 3). Il calcio chiude la giornata con il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, proposta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Premium Sport.





Da non perdere, inoltre, il doppio appuntamento con lodi sci alpino, disponibile sue in chiaro su, con lain programma alle 19.00 e la seconda alle ore 22.00.

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi odierni

ore 10.00 Superbike, GP Thailandia: Gara 1 (diretta su Italia 1, Italia 2 ed Eurosport)

ore 12.45 Sci di Fondo: 50km tecnica classica (diretta su Eurosport)

ore 13.00 Liga: Valencia-Sporting Gijon (diretta su Fox Sports)

ore 13.15 FA Cup: Middlesbrough-Man City (diretta su Sky Sport Plus)

ore 14.00 Ciclismo: Tirreno-Adriatico, 4a tappa (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport 2)

ore 14.30 Rugby Sei Nazioni: Italia-Francia (diretta su Dmax)

ore 15.00 Serie B: Bari-Frosinone (diretta su Sky Calcio 1)

ore 15.00 Serie B: Cittadella-Perugia (diretta su Sky Calcio 2)

ore 15.00 Serie B: Spal-Cesena (diretta su Sky Calcio 3)

ore 15.00 Serie B: Salernitana-Brescia (diretta su Sky Calcio 4)

ore 15.00 Serie B: Benevento-Entella (diretta su Sky Calcio 5)

ore 15.00 Serie B: Spezia-Avellino (diretta su Sky Calcio 6)

ore 15.30 Bundesliga: Bayern Monaco-Eintracht F. (diretta su Fox Sports)

ore 16.00 Rugby Sei Nazioni: Inghilterra-Scozia (diretta su Dmax)

ore 16.15 Liga: Siviglia-Leganes (diretta Sky Sport Plus)

ore 16.45 Ligue 1: Monaco-Bordeaux (diretta su Premium Sport)

ore 18.00 Serie B: Latina-Carpi (diretta su Sky Supercalcio)

ore 18.30 FA Cup: Arsenal-Lincoln City (diretta su Fox Sports)

ore 18.30 Liga: Malaga-Alaves (diretta su Sky Sport Plus)

ore 19.00 Sci: Slalom Speciale F. - I Manche (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 20.00 Tennis: ATP Indian Wells, 3a giornata (diretta su Sky Sport 2)

ore 20.45 Serie A: Genoa-Sampdoria (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Premium Sport)

ore 20.45 Liga: Granada-Atletico Madrid (diretta su Sky Sport Plus)

ore 22.00 Sci: Slalom Speciale F. - II Manche (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 02.30 NBA: San Antonio-Golden State (diretta su Sky Sport 3)