Sport in tv, 11 aprile 2017: Juventus-Barcellona è in chiaro su Canale 5

Una delle giornate più attese dal popolo bianconero è finalmente arrivata: il countdown di Juventus-Barcellona sta per terminare e le due squadre saranno in campo per darsi battaglia nella gara di andata dei quarti di Champions League. Dopo un inizio di stagione piuttosto altalenante, la squadra guidata da Allegri ha trovato il giusto equilibrio e sta vivendo una stagione molto positiva. La finale di Coppa Italia raggiunta superando nel doppio confronto il Napoli e il vantaggio in campionato che i bianconeri hanno guadagnato sulle inseguitrici permettono alla Juve di concentrarsi completamente sulla sfida che potrebbe decidere le sorti di un'intera stagione. Mediaset ha dunque deciso di trasmettere in chiaro su Canale 5 il doppio scontro con gli spagnoli, permettendo dunque a tutti i tifosi di seguire il cammino europeo dell'unica italiana ancora in corsa per la Coppa dalle grandi orecchie. L'appuntamento è fissato dunque alle ore 20.45, orario in cui è previsto il fischio d'inizio.

Borussia Dortmund-Monaco, l'altro confronto di Champions in programma martedì 11 aprile, è visibile invece in esclusiva su Premium Sport 2. I francesi guidati da Leonardo Jardim hanno sorpreso tutti superando il Manchester City di Guardiola e si contendono il titolo della Ligue 1 con il PSG, mentre la formazione tedesca ha staccato il pass per i quarti battendo il Benfica ed è reduce dall'importante sfida di campionato con il Bayern Monaco.

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi di martedì 11 aprile

ore 14.30 Ciclismo: Parigi-Camembert (diretta su Eurosport)

ore 19.00 MLB: Detroit-Minnesota (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Champions League: Juventus-Barcellona (diretta su Canale 5 e Premium Sport)

ore 20.45 Champions League: Borussia Dortmund-Monaco (diretta su Premium Sport 2)

ore 02.00 Copa Libertadores: Estudiantes-Barcelona (diretta su Fox Sports)