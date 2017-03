Sport in tv, 10 marzo 2017: Sci, lo Slalom Gigante Femminile è in chiaro su Rai Sport HD

"Inter, creato un caso per nulla"

Juve-Milan: c'è ottimismo per Suso

Lo sport in tv di venerdì 10 marzo (guarda tutta la programmazione) presenta numerosi eventi legati a diverse discipline che spaziano dal calcio al rugby, dal tennis al ciclismo, dal basket allo sci.

I riflettori della Serie A sono puntati sul big match che apre il 28esimo turno stagionale, Juventus-Milan, in onda questa sera su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Premium Sport a partire dalle ore 20.45. Motivati dalla buona prestazione contro il Chievo e dal ritrovato Bacca, i rossoneri guidati da Montella cercheranno di mettere il bastone tra le ruote alla Juventus, attualmente in testa alla classifica con otto punti di vantaggio sulla Roma e dieci sul Napoli. Dybala e compagni devono fare attenzione contro un Milan che quest'anno li ha già battuti due volte nei tre confronti fin qui disputati (oltre alla gara di andata, le due squadre si sono affrontate nei quarti di Coppa Italia e nella Supercoppa Italiana di Doha).





In giornata tornano inoltre le emozioni del, che sta vivendo un momento di particolare slancio dopo ledell'azzurra. Venerdì alle 19.00 scatta la prima manche delloin scena a Squaw Valley (USA), mentre ilè previsto alle 22.00. Entrambe saranno visibili sue in chiaro su

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni

ore 14.00 Ciclismo: Tirreno-Adriatico, 3a tappa (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport 2)

ore 16.45 Salto con gli Sci, Coppa del Mondo (diretta su Eurosport 2)

ore 19.00 Sci: Slalom Gigante Femminile-I Manche (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 20.00 Tennis: ATP Indian Wells, 2a giornata (diretta su Sky Sport 2)

ore 20.05 Rugby Sei Nazioni: Galles-Irlanda (diretta su Dmax)

ore 20.45 Serie A: Juventus-Milan (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Premium Sport)

ore 20.45 Liga: Espanyol-Las Palmas (diretta su Sky Sport Plus)

ore 22.00 Sci: Slalom Gigante Femminile-II Manche (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 02.00 NBA: Atlanta-Toronto (diretta su Sky Sport 3)