Sport in tv, 10 aprile 2017: Lega Pro, il big match Padova-Venezia è in diretta su Rai Sport HD

Lo sport in tv di lunedì 10 aprile (guarda tutta la programmazione di oggi) si concentra su due posticipi particolarmente importanti per la Serie B e per la Lega Pro. Nel campionato cadetto Novara e Verona chiudono la 35a giornata della stagione in un posticipo che può dire tanto soprattutto per la classifica dei ragazzi di Fabio Pecchia. Pazzini e compagni sono clamorosamente crollati contro lo Spezia perdendo terreno rispetto a Frosinone e Spal, ma nella gara del Silvio Piola hanno un’occasione importante per rimettersi in pista e giocarsi la promozione diretta fino alla fine. La diretta del match è visibile su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio.



In chiaro su Rai Sport HD va in scena un altro big match da non perdere, quello tra Padova e Venezia. Nel Girone B della Lega Pro, i ragazzi di Filippo Inzaghi viaggiano in testa alla classifica con un buon margine sul Parma, vincitore nell’ultimo turno di campionato proprio sul Padova che sarà invece impegnato a difendere il terzo posto da Pordenone e Reggiana.





Curiosità

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi di lunedì 10 aprile

ore 20.30 Serie B: Novara-Verona (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio)

ore 20.45 Lega Pro: Padova-Venezia (diretta su Rai Sport HD)

ore 20.45 Liga: Real Sociedad-Sporting Gijon (diretta su Fox Sports)

ore 21.00 Premier League: Crystal Palace-Arsenal (diretta su Sky Sport 3)