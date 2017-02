Sport in tv, 1 marzo 2017: Coppa Italia, il derby Lazio-Roma è in chiaro su Rai 1

Lo sport in tv di mercoledì 1 marzo (guarda tutta la programmazione) si concentra sul derby della Capitale Lazio-Roma, valido per l’andata della semifinale di Coppa Italia (diretta alle 20.45 in chiaro su Rai 1). Dopo il big match tra Juventus e Napoli, la Tim Cup è pronta a regalare un’altra gara di grande prestigio per la rivalità che divide le due squadre e soprattutto per la qualità di gioco che entrambe hanno finora espresso durante la stagione in corso. La squadra di Spalletti ha superato i sedicesimi di Europa League imponendosi sul Villarreal e anche in campionato sta facendo molto bene, nonostante qualche scivolone; i biancocelesti hanno ancora la possibilità di garantirsi un posto in Europa al termine della stagione e la vittoria sull’Inter nei quarti di Coppa ha ulteriormente rafforzato il morale del gruppo di Simone Inzaghi.



Oltre al big match, mercoledì scendono in campo anche i migliori talenti della, impegnati nellache vede in campo anche le italiane(diretta su), mentre in serata tocca alle squadre delladi calcio cercare i tre punti nel turno infrasettimanale che vale ladi campionato.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni

ore 12.30 Sci di Fondo, Coppa del Mondo: 15km Maschile (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 17.00 CEV Champions League: Lubiana-Modena (diretta su Fox Sports)

ore 19.00 CEV Champions League: Preugia-Ankara (diretta su Sky Sport Plus)

ore 19.30 Liga: Barcellona-Sporting Gijon (diretta su Fox Sports)

ore 19.30 Liga: Osasuna-Villarreal (diretta su Sky Sport 1)

ore 20.30 Tim Cup: Lazio-Roma (diretta su Rai 1)

ore 20.45 FA Cup: Manchester City-Huddersfield Town (diretta su Sky Sport 3)

ore 21.00 CEV Champions League: Civitanova-Berlino (diretta su Sky Sport Plus)

ore 21.30 Liga: Real Madrid-Las Palmas (diretta su Fox Sports)

ore 21.30 Liga: Celta Vigo-Espanyol (diretta su Sky Sport 1)

ore 02.00 NHL: Chicago-Pittsburg (diretta su Fox Sports)

ore 02.00 NBA: Boston-Cleveland (diretta su Sky Sport 2)