Sport in tv, 1 aprile 2017: Superbike, il GP di Aragon è in chiaro su Italia 1 e Italia 2

È il grande calcio italiano e internazionale a fare da padrone nel primo giorno di Aprile (guarda tutta la programmazione odierna), con la Serie B visibile su Sky e la finalissima di Coupe de la Ligue tra PSG e Monaco, trasmessa in diretta per gli abbonati Premium.

Dopo gli anticipi Cesena-Frosinone e Avellino-Spal, il Campionato Cadetto vede in campo tutte le altre squadre per le gare della 33a giornata di una stagione che ha ancora molto da dire. Per la corsa alle prime posizioni i riflettori sono puntati su Trapani-Verona (diretta alle 15.00 su Sky Calcio 1), con i ragazzi di Fabio Pecchia costretti a vincere dopo il mezzo passo falso commesso contro il Pisa durante lo scorso turno di campionato. Con i siciliani, però, non sarà certamente una passeggiata, visto l’ottimo momento che sta attraversando la squadra guidata da Alessandro Calori. Tra le altre sfide il Perugia cerca i tre punti nel confronto interno con il Vicenza (diretta su Sky Calcio 2), mentre il Benevento fa visita allo Spezia (diretta su Sky Calcio 3).





Archiviato l'esordio di F1 e MotoGP dello scorso weekend, il mondo delle due ruote si concentra sul terzo appuntamento del Mondiale SBK, con la partenza della Gara 1 alle 11.30. La gara è visibile su Eurosport e in chiaro su Italia 1

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi di sabato 1 aprile

ore 13.00 SBK: GP Aragon, Gara 1 (diretta su Eurosport, Italia 1, Italia 2)

ore 13.00 Liga: Villarreal-Eibar (diretta su Fox Sports)

ore 13.30 Premier League: Liverpool-Everton (diretta su Sky Sport 3)

ore 15.00 Serie B: Trapani-Verona (diretta su Sky Calcio 1)

ore 15.00 Serie B: Perugia-Vicenza (diretta su Sky Calcio 2)

ore 15.00 Serie B: Spezia-Benevento (diretta su Sky Calcio 3)

ore 15.00 Serie B: Pro Vercelli-Bari (diretta su Sky Calcio 4)

ore 15.00 Serie B: Pisa-Salernitana (diretta su Sky Calcio 5)

ore 15.00 Serie B: Ascoli-Carpi (diretta su Sky Calcio 6)

ore 15.00 Serie B: Brescia-Entella (diretta su Sky Calcio 7)

ore 15.00 Serie B: Novara-Ternana (diretta su Sky Calcio 8)

ore 15.00 Serie B: Latina-Cittadella (diretta su Sky Calcio 9)

ore 15.30 Bundesliga: Bayern Monaco-Augsburg (diretta su Fox Sports)

ore 15.30 Bundesliga: Shalke 04-Borussia D. (diretta su Sky Sport Plus)

ore 16.00 Premier League: Chelsea-Crystal Palace (diretta su Sky Sport 3)

ore 16.15 Liga: Osasuna-Ath. Bilbao (diretta su Calcio 10)

ore 18.00 Serie A: Sassuolo-Lazio (diretta su Sky Supercalcio, Sky Calcio 1, Premium Sport)

ore 18.30 Liga: Real Sociedad-Leganes (diretta su Sky Sport Plus)

ore 18.30 Bundesliga: E. Francoforte-Borussia M. (diretta su Fox Sports)

ore 18.30 Premier League: Southampton-Bournemouth (diretta su Sky Sport 3)

ore 20.00 MLS: New York City-San Jose Earthquakes (diretta su Eurosport 2)

ore 20.45 Serie A: Roma-Empoli (diretta Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Premium Sport)

ore 20.45 Liga: Malaga-Atletico Madrid (diretta su Fox Sports)

ore 21.00 Coupe de la Ligue: Monaco-PSG (diretta su Premium Sport 2)

ore 22.00 MLS: Columbus Crew-Orlando City (diretta su Eurosport 2)

ore 01.00 NHL: Tampabay-Montreal (diretta su Sky Sport Plus)