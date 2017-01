Sport in Tv: tutto il meglio dei prossimi sette giorni di programmazione

Lo sport in tv si prepara a vivere una settimana davvero intensa, con tanti eventi in programma spalmati tra il 30 gennaio e domenica 5 febbraio (guarda tutta la programmazione). Si comincia lunedì con il posticipo di Serie B tra Spezia e Latina (diretta alle 20.30 su Sky Supercalcio), in campo per contendersi i tre punti della 23° giornata di campionato. Nella notte spazio invece alle stelle dell’NBA per il confronto tra Philadelphia e Sacramento (diretta a mezzanotte su Sky Sport 2), mentre venerdì toccherà a Boston contro Lakers (diretta alle 2 su Sky Sport 2).

Dopo l’approdo in semifinale di Napoli e Juventus, la Coppa Italia si prepara a conoscere le prossime due semifinaliste. Martedì San Siro diventerà teatro del faccia a faccia tra Inter e Lazio (diretta alle 20.45 su Rai 1), quindi mercoledì la Roma affronterà all’Olimpico il Cesena (diretta alle 20.45 su Rai 2) per chiudere definitivamente il discorso quarti. In contemporanea allo stadio Adriatico, Pescara e Fiorentina saranno in campo per il recupero della 19° giornata di Serie A, dopo il rinvio della partita a causa maltempo (diretta alle 20.45 su Premium Sport, Sky Sport 1 e Sky Supercalcio).

La pallavolo maschile vedrà impegnate nella quarta giornata di Champions League le italiane Modena e Civitanova, rispettivamente contro Craiova (diretta martedì alle 18 su Fox Sports) e Resovia (diretta mercoledì alle 20.30 su Sky Sport Plus).



Il weekend calcistico si apre venerdì con l’anticipo d’alta quota del campionato cadetto tra Verona e Benevento, mentre sabato saranno in campo le altre squadre di Serie B ad eccezione dei posticipi Carpi - Cesena e Trapani - Avellino.

In attesa della sfida del Dall’Ara tra Bologna e Napoli (diretta alle 20.45 su Premium Sport, Sky Sport 1 e Sky Supercalcio), gli appassionati di calcio non potranno perdersi gli appuntamenti del sabato pomeriggio con il meglio dei campionati esteri. Se in Bundesliga i due piatti offerti dalla casa sono Bayern Monaco - Shalke 04 e Borussia Dortmund - Lipsia, entrambe offerte da Sky Sport Plus, in Premier League i riflettori saranno puntati sullo scontro al vertice tra Chelsea e Arsenal (diretta alle 13.30 su Sky Sport 3). Per i Blues di Antonio Conte la sfida con la seconda in classifica arriva dopo una settimana intensa, durante la quale il Chelsea scenderà in campo martedì 30 gennaio contro il Liverpool di Klopp (diretta alle 21.00 su Sky Sport 1 e Sky Sport 3).





