Sport in tv, sci: tutte le gare in chiaro del mondiale 2017

Il mondo degli sport invernali si prepara a vivere un mese davvero intenso, con appuntamenti esclusivi come il mondiale di sci alpino, oltre a quello di sci nordico, di scena in Finlandia, e quelli di Freestyle e Snowboard, al via dal 5 al 19 marzo in Sierra Nevada.

Come di consueto, Eurosport e Rai Sport si occuperanno della copertura degli eventi, lasciando spazio ad ulteriori approfondimenti di quanto vedremo sulle piste bianche. In particolare, il canale della pay tv proporrà ogni giorno, attorno alle 18:45, il magazine "Winter Sports Extra" condotto da Jonathan Edwards, ricco di interviste esclusive e highlights, e "The Coach", programma in cui la leggenda dello sci Tina Maze, analizzerà tutte le tattiche e le strategie degli sciatori, offrendo un punto di vista alternativo e unico agli appassionati.

La Rai, invece, alternerà alle gare la rubrica "Studio Sci ", per commentare le prestazioni degli atleti e intervistare i protagonisti a caldo.

Di seguito ecco il calendario completo dei Mondiali di sci

07/02 dalle 11.45: SuperG femminile

08/02 dalle 11.45: SuperG maschile

10/02 dalle 9.45 e dalle 12.45: Discesa libera e slalom speciale femminile (combinata)

11/02 dalle 11.45: Discesa libera maschile

12/02 dalle 11.30: Discesa libera femminile

13/02 dalle 9.30 e dalle 12.45: Discesa libera e slalom speciale maschile (combinata)

14/02 dalle 11.45: Prova a squadre

16/02 dalle 9.30 e dalle 12.45: Slalom gigante femminile

17/02 dalle 9.15 e dalle 12.45: Slalom gigante maschile

18/02 dalle 9.15 e dalle 12.30: Slalom speciale femminile

19/02 dalle 9.30 e dalle 12.15: Slalom speciale maschile