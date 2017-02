Sport in tv, Sei Nazioni: come guardare in chiaro le partite della seconda giornata

Il Sei Nazioni “da record” di Dmax (canale 52 del digitale terrestre) prosegue sabato 11 e domenica 12 febbraio con 3 nuove partite in diretta, tanti ospiti e servizi esclusivi al “Rugby Social Club”.

Sabato, collegamento dallo studio a partire dalle ore 14:45 per il prepartita di Italia-Irlanda, con gli Azzurri guidati da O’Shea che bissano dallo Stadio Olimpico di Roma. A seguire, in programma Galles-Inghilterra dal Millennium di Cardiff. Domenica la diretta parte dalle ore 15:40 per la sfida Francia-Scozia da Saint-Denis (Parigi).



Protagonisti della giornata di sabato Daniele Piervincenzi, Mauro Bergamasco, Paul Griffen, Maria Beatrice Benvenuti in studio; Chef Rubio aprirà con le sue copertine e sarà in diretta dall’Olimpico con ospiti a sorpresa; poi, le ultime dallo stadio con la cronaca di Vittorio Munari e Antonio Raimondi, che commenteranno tutti i match con le interviste a giocatori e allenatori, la scelta del “Man of the Match”, l'analisi tecnica e molti altri approfondimenti.





Sabato 11 febbraio

ore 15.25 Italia-Irlanda

ore 16.50 Galles-Inghilterra

Domenica 12 febbraio

ore 16.00 Francia-Scozia