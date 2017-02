Sport in tv, su Sky arriva Torino Channel

Interviste esclusive ai protagonisti, collegamenti da bordo campo durante le partite, news in anteprima con quattro notiziari quotidiani, dirette durante la settimana dal centro di allenamento e dai ritiri della squadra, programmi di approfondimento e format originali: sbarca oggi su Sky al canale 234 "Torino Channel". Tanti i contenuti esclusivi, come le conferenze stampa pre partita, oltre alle partite di campionato, in differita di 90 minuti, e gli highligts, in differita di 40 minuti.

Ampio spazio anche al Settore giovanile al quale il canale granata dedicherà finestre quotidiane: le sue telecamere seguiranno la preparazione della squadra sul campo, non mancheranno focus sulla Primavera e i match clou proposti settimanalmente.

Volti femminili della tv granata due giornaliste dinamiche e appassionate: Ilenia Arnolfo, impegnata nelle dirette dallo stadio e Barbara Pedrotti, presentatrice, reporter e conduttrice già nota al pubblico sportivo; i quattro cronisti Eugenio Bertone, Manolo Chirico, Marco Ghironi e Stefano Ferrero completano la redazione.

In palinsesto su Torino Channel non poteva certo mancare la gloriosa storia granata, pluricampione d'Italia, con tutte le partite che le hanno dato lustro e gli approfondimenti ad essa legati.