Sport in tv, Mauro Icardi ospite nella quinta puntata di C'è Posta Per Te

Mauro Icardi è pronto a lasciare l'Inter e il mondo del calcio, ma solo per una sera: il capitano nerazzurro sarà infatti uno degli ospiti della quinta puntata di "C'è Posta Per Te", dove è chiamato a fare una sorpresa a un tifoso speciale, protagonista della quinta puntata del celebre format di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.10. Non resta dunque che scoprire come si comporterà il fuoriclasse argentino lontano dall'area di rigore, dove si è sempre saputo distinguere per le sue qualità e i suoi goal.