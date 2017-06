Juventus-Real Madrid, l'evento tv dell'anno

Non è arrivata la ciliegina sulla torta con la conquista del titolo da parte della Juventus ma la finale di Champions League contro il Real Madrid ha trionfato in termini di ascolti. Infatti il match giocato sabato sera a Cardiff tra i bianconeri e i blancos è stato l’evento televisivo più visto dell’anno di tutta la tv italiana, davanti persino ad una tradizione molto radicata nel paese come la finale del Festival di Sanremo.

Il match trasmesso in chiaro su Canale 5, oltre che sulla pay tv Premium Sport, ha registrato addirittura 13.796.000 telespettatori e il 58.21% di share (63.48% di share commerciale): numeri strabilianti considerando che la già citata finale del Festival di Sanremo aveva superato di poco i 12 milioni di spettatori (ma con uno share di poco superiore, 58.4%). La Juventus in Champions si conferma una garanzia perchè anche le due partite dei quarti contro il Barcellona sono entrate nella Top 5 degli eventi tv più visti dell'anno, rispettivamente al terzo (l'andata, 11.857.000 spettatori col 41.5% di share) e al quinto posto (il ritorno, 11.095.000 spettatori col 40% di share).

La finale tra Juventus e Real Madrid è, in termini di share (58.21%), la partita di Champions League più seguita degli ultimi 14 anni dopo la finale di Manchester tra i bianconeri e il Milan del 2003, con il 67,3%. Nello specifico il match di Cardiff su Canale 5 è stato seguito da 13.010.000 spettatori con una share del 54.89% (59.90% di share sul pubblico attivo, l'87.2% sui giovani maschi tra i 20-24 anni); su Premium Sport, la sfida è stata vista da 786.000 telespettatori netti, con il 3.32% di share (3,58% sul pubblico attivo).