Martedì Diletta Leotta sarà ospite a Sanremo

Il countdown per l'inizio del Festival di Sanremo è terminato e a partire da martedì 7 febbraio i cantanti in gara potranno finalmente presentare la propria canzone per ambire al prestigioso premio. Tanti gli ospiti della prima serata annunciati dalla coppia di presentatori Carlo Conti e Maria De Filippi, a partire da Tiziano Ferro e Ricky Martin.

Sul palco dell'Ariston, però, ci saranno anche diversi personaggi legati al mondo dello sport. Aspettando il capitano della Roma Francesco Totti, atteso mercoledì 9 febbraio nella seconda puntata della gara canora, martedì toccherà a Diletta Leotta, regina ormai indiscussa della Serie B di Sky. La giornalista, che interverrà durante la serata nello spazio "Tutti cantano Sanremo", ha postato alcune foto sui social a testimoniare il suo arrivo nella città ligure, dove ha ricevuto un bellissimo mazzo di rose rosse.

Durante la puntata d'esordio, interverranno anche la pallavolista Valentina Diouf e il cestista Marco Cusin.