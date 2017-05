Sport in tv, 9 maggio 2017: Champions, Juventus-Monaco in diretta su Canale 5

Lo sport in tv di martedì 9 maggio 2017 regala una partita da sogno per tutti gli appassionati di calcio. La Juventus di Massimiliano Allegri, forte della vittoria per 2-0 nella gara di andata allo Stade Louis II di Monte Carlo, ospita allo Stadium il Monaco per provare a conquistare la seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni. La 'Vecchia Signora' ha pareggiato nell'ultima giornata di campionato contro il Torino, consentendo alla Roma di accorciare in classifica. L'ampio margine di vantaggio sugli uomini di Spalletti, però, permette ai bianconeri di concentrare tutte le proprie energie sulla gara di ritorno che può valere una stagione.

Il tecnico toscano si affida, ancora una volta, alla coppia d'oro Higuain-Dybala, con l'ex Napoli in grande spolvero e reduce dalla straordinaria doppietta di una settimana fa. La squadra di Jardim è prima in Ligue 1 con 3 punti di vantaggio ed una partita in meno del Psg e, nell'ultimo turno, ha strapazzato il Nancy con un perentorio 3-0. Il pericolo pubblico numero uno dei transalpini si chiama Kylian Mbappé, classe 1998, che nel corso della sua stagione ha già segnato 24 reti, di cui 5 in Champions League. Attenzione, però, anche a Radamel Falcao che nel Principato sembra avere ritrovato lo smalto di un tempo. Mediaset ha deciso di trasmettere la gara di ritorno in diretta ed in chiaro su Canale 5: appuntamento alle ore 20:45 per un martedì di grande calcio.

I principali eventi di martedì 9 maggio

ore 20:45 Champions League: Juventus-Monaco (diretta su Canale 5)