Sport in tv, 9 luglio 2017: F1, il GP d’Austria live in chiaro su Rai 1

Si torna in pista al Red Bull Ring per il Gp d’Austria, nona prova del mondiale di Formula 1. In pole scatta la Mercedes di Bottas, al suo fianco la Ferrari di Vettel, che ieri non è riuscita nell’impresa di fare il migliore giro per soli 42 millesimi. Scatta dall’ottava casella Lewis Hamilton, che, a causa della sostituzione del cambio, è stato penalizzato di cinque posizioni sulla griglia di partenza. Parte dalla seconda fila l'altra Ferrari di Raikkonen, che nelle qualifiche non è riuscito a tenere il passo del suo compagno di squadra, ottenendo solo il quarto tempo, ma a oltre mezzo secondo dalla pole di Bottas.

Il Red Bull Ring è un circuito corto, solo 4.318 metri, ma è molto veloce e presenta tre rettilinei dove sicuramente vedremo molti sorpassi. La gara sarà trasmessa live in chiaro su Rai 1 a partire dalle 14.00; sarà possibile seguire l’evento anche su Sky Sport F1 HD.