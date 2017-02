Sport in tv, mercoledì a Sanremo arriva Francesco Totti

Tra i tanti super ospiti presenti al Festival di Sanremo, spicca - per gli appassionati sportivi e non - il nome di Francesco Totti, atteso sul palco dell'Ariston mercoledì 8 febbraio nella seconda puntata della gara canora.

Il capitano della Roma non è sconosciuto al pubblico sanremese, vista la sua presenza già nel 2006: all'epoca la moglie Ilary Blasi era alla conduzione del Festival insieme a Giorgio Panariello e Victoria Cabello.



Questa volta, invece, Totti potrà contare sull'amicizia che lo lega ae sulla simpatia di, che nei giorni scorsi ha scherzato sul numero 10 della Roma, vista la sfida tra i giallorossi e la, della quale il presentatore è tifoso.