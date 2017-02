Sport in tv, 8 febbraio 2017: Il SuperG Maschile di St. Moritz è in diretta su Rai Sport 1 ed Eurosport

Lo sport in tv del 8 febbraio (guarda tutti gli eventi in programma) si apre sotto il segno dello sci alpino, con i protagonisti del mondiale maschile impegnati nel Super Gigante di Saint Moritz. La diretta dell’evento verrà proposta in chiaro su Rai Sport 1 e sul canale pay Eurosport HD alle 11.45.

Per Juventus e Milan è giunto il momento di recuperare la 18° giornata di campionato, dunque alle 18.00 i bianconeri faranno visita al Crotone, mentre alle 20.45 toccherà al confronto tra i diavoli di Montella e il Bologna: la squadra di Allegri non vuole concedersi scivoloni in vista della ripresa della Champions League, ma i calabresi sono alle prese con il discorso salvezza e faranno di tutto per non piegarsi ai detentori del titolo. A caccia di punti anche il Milan, che non ha vissuto un inizio anno particolarmente positivo, ma al Dall’Ara proverà a invertire la tendenza.





Gli amanti deldovranno sintonizzarsi invece sualle 20.45, quando partità la diretta della sfida di FA Cup tra, con la squadra diche nonostante le difficoltà in campionato non vuole abbandonare il cammino in coppa dopo la vittoria conquistata sull’

Curiosità : da evidenziare nella programmazione di Sky Cinema un'interessante pellicola legata al mondo del ciclismo. The Program, in prima serata su Sky Cinema Cult, narra l’inchiesta di un giornalista irlandese convinto che le performance del ciclista Lance Armstrong durante il Tour de France siano stato agevolate dall'uso di sostanze vietate.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:

ore 11.45 Sci, Coppa del Mondo: Super G Maschile (diretta su Rai Sport 1 ed Eurosport HD)

ore 18.00 Serie A: Crotone-Juventus (diretta su Premium Sport, Sky Sport 1, Sky Supercalcio)

ore 19.00 Ligue 1: Nizza-Saint Etienne (diretta su Premium Sport 2)

ore 20.45 Serie A: Bologna-Milan (diretta su Premium Sport, Sky Sport 1, Sky Supercalcio)

ore 20.45 FA Cup: Leicester-Derby County (diretta su Fox Sports)

ore 21.00 Ligue 1: Marsiglia-Guingamp (diretta su Premium Sport 2)

ore 02.00 NBA: Minnesota-Toronto (diretta su Sky Sport 2)