Sport in tv, 7 giugno 2017: Italia-Uruguay in diretta in chiaro su Rai 1

Il primo di due impegni che vedrà protagonista la Nazionale di Gian Piero Ventura è Italia-Uruguay. All'Allianz Riviera di Nizza, gli azzurri affrontano gli uomini di Tabarez. Un'ottima occasione, per il ct azzurro, di testare la squadra che affronterà, domenica 11 giugno alla Dacia Arena di Udine, il Liechtenstein per la sesta giornata di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018.

Le due formazioni non si affrontano dal 24 giugno 2016, giorno della terza ed ultima giornata della fase a gironi del Mondiale in Brasile. In quell'occasione, vinsero i sudamericani grazie al colpo di testa di Godin, che eliminò quindi gli azzurri allora allenati da Cesare Prandelli. Match ricordato anche per il famoso morso di Suarez a Chiellini. Amichevole che verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1 a partire dalle 20:45.

Il programma odierno

Ore 20:45 Calcio, amichevole: Italia-Uruguay (diretta in chiaro su Rai 1)