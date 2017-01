Sport in tv, 7 gennaio 2017: Sci alpino, Gigante maschile di Adelboden in diretta su RaiSport 1 ed Eurosport

Sport in tv di sabato 7 gennaio 2017. (guarda la programmazione)



Torna protagonista la Serie A, dopo al sosta natalizia si riprende con due anticipi. Alle 18 apre la sfida salvezza Empoli-Palermo, mentre alle 20.45 al San Paolo c'è Napoli-Sampdoria, occasione da non perdere per gli uomini di Sarri per avvicinare la Juventus in classifica. In campo anche la Liga, turno sulla carta agevole per la capolista Real Madrid, che ospita il Granada. Per l'Atletico Madrid, invece, c'è la trasferta con l'Eibar. Per la Coppa di Francia, tra le altre partite spicca Psg-Bastia.



Spazio anche allo sci, due le gare in programma valide per la coppa del mondo di alpino. Le donne affrontano uno slalom gigante sulle nevi di Maribor, mentre gli uomini sono impegnati sempre in un Gigante ma sulla pista svizzera di Adelboden.



Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:



ore 9.15 Sci: Gigante femminile di Maribor (diretta su RaiSport 1, Eurosport)

ore 10.30 Sci: Gigante maschile di Adelboden (diretta su RaiSport 1, Eurosport)

ore 13 Liga: Real Madrid-Granada (diretta su Fox Sports)

ore 16.15 Liga: Eibar-Atletico Madrid (diretta su Fox Sports)

ore 18 Serie A: Empoli-Palermo (diretta su Sky Super Calcio, Sky Calcio 1)

ore 18.30 Liga: Las Palmas-Gijon (diretta su Sky Sport Plus)

ore 20.45 Serie A: Napoli-Sampdoria (diretta su Sky Sport 1, Sky Super Calcio, Sky Calcio 1)

ore 20.45 Liga: Real Sociedad-Siviglia (diretta su Fox Sports)