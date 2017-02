Sport in tv, 7 febbraio 2017: Mondiali di sci, il SuperG femminile in diretta su Rai Sport 1 ed Eurosport HD

Lo sport in tv del 7 febbraio (guarda tutti gli eventi in programma) mette in evidenza la Serie A, con il posticipo dell’Olimpico tra Roma e Fiorentina. I giallorossi hanno raggiunto l’obiettivo semifinale di Coppa Italia battendo in extremis il Cesena e adesso devono reagire dopo il passo falso di domenica scorsa con la Sampdoria. Di fronte troverà la squadra di Paulo Sousa, reduce dalla vittoria sul Pescara nel recupero infrasettimanale. Le due squadre del massimo campionato non sono le uniche ad affrontarsi in serata: alle 20.45 Rai Sport 1 trasmette la diretta del confronto Catania-Matera, mentre alle 21 il PSG ospita il Lille al Parco dei Principi.





In mattinata tocca alle campionesse dello sci alpino , impegnate nella discesa divalida per ladel. L’evento è in programma a partire dalle 11.55 su Rai Sport ed

Curiosità : Alle 6 Rai Movie trasmetterà “Aria di Parigi”, pellicola francese del 1954 che ripercorre le vicende di Vittorio Le Garrec, vecchio pugile ex campione di Francia, preso dall'ambiziosa speranza di poter scoprire e lanciare un grande campione.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:

ore 11.55 Sci, Coppa del Mondo: Super G Femminile (diretta su Rai Sport 1 ed Eurosport HD)

ore 17.55 Youth League: Ajax-Juventus (diretta su Premium Sport 2)

ore 19.00 Ligue 1: Montpellier-Monaco (diretta su Premium Calcio 1)

ore 20.45 Serie A: Roma-Fiorentina (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Premium Sport)

ore 20.45 Lega Pro: Catania-Matera (diretta su Rai Sport 1)

ore 21.00 Ligue 1: PSG-Lille (diretta su Premium Sport 2)