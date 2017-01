Sport in tv, 6 gennaio: SuperLega, Lube Civitanova-Milano in diretta su Rai Sport 1

Lo sport in tv del 6 gennaio (guarda la programmazione) mette in evidenza il volley. La Lube Civitanova ospita Milano nell'anticipo della 18a giornata di SuperLega. Situazione di classifica diametralmente opposta per queste due squadre, i marchigiani sono in testa alla classifica a quota 44 punti, mentre Milano è penultima a quota 13.



Spazio anche al basket, l'EA7 Milano affronta in trasferta il Fenerbahce in Eurolega, impegno proibitivo per gli uomini di Repesa che vanno ad Istanbul alla ricerca di punti per rilanciarsi in classifica, anche se servirebbe un super girone di ritorno per poter continuare a sperare nella qualificazione ai quarti di finale. Milano al momento è penultima, mentre il Fenerbahce è al sesto posto. Si gioca anche in Liga, l'anticipo è Espanyol-Deportivo La Coruna.



Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:

ore 18.30 Volley, SuperLega: Lube Civitanova-Milano (diretta su RaiSport 1)

ore 18.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce-Milano (diretta su Fox Sports)

ore 20.30 Basket, A2 Est: Virtus Bologna-Fotitudo Bologna (diretta su Sky Sport 1)