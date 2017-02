Sport in tv, 6 febbraio 2017: Serie B, Trapani-Avellino è in diretta su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1

Lo sport in tv del 6 febbraio (guarda tutti gli eventi in programma) propone su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 il posticipo che chiude la 24° giornata di Serie B tra Trapani e Avellino. I campani arrivano da una striscia di quattro risultati utili consecutivi e con il match di lunedì sera potrebbero allontanarsi ancora dalla zona play out. Punti preziosi servirebbero anche alla squadra siciliana, ancora ultima in classifica.



Alle 20.45 torna in campo anche il, che dopo essersi imposto sul3-1 affonta il, ultima della classe ine reduce dalla sconfitta a favore del

Non solo calcio però nel primo Monday Night di febbraio: Reggio Emilia e Brindisi si affronteranno nella gara di basket trasmessa in diretta da Sky Sport 2 alle 20.45, mentre sullo stesso canale nella notte tocca ai protagonisti dell'NBA con Washington-Cleveland.

Curiosità: per tutti gli amanti dei film legati allo sport, alle 12.00 Sky Cinema Cult propone "Foxcatcher - Una storia americana” , la pellicola firmata Bennett Miller dedicata a un’intrigata storia tra un eccentrico miliardario e due campioni di lotta libera.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:

ore 20.30 Serie B: Trapani-Avellino (diretta su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1)

ore 20.45 Liga: Granada-Las Palmas (diretta su Sky Sport Plus)

ore 20.45 Legabasket Serie A: Reggio Emilia-Brindisi (diretta su Sky Sport 2)

ore 01.00 NHL: Philadelphia-St. Louis (diretta su Fox Sports)

ore 01.00 NBA: Washington-Cleveland (diretta su Sky Sports 2)