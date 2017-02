Sport in Tv, dal 6 al 12 febbraio: tutto il meglio dei prossimi sette giorni di programmazione

Lo sport in tv (guarda tutta la programmazione)si prepara a vivere un'altra settimana di eventi imperdibili legati alle diverse discipline, a partire dal grande calcio. Si parte lunedì 6 con il posticipo della Serie B tra Trapani e Avellino e si continua con le gare di Serie A programmate nei giorni 7 e 8 febbraio. Martedì tocca infatti a Roma-Fiorentina chiudere la 23° giornata del massimo campionato italiano, con i giallorossi chiamati alla conquista dei tre punti per non perdere terreno dalla Juventus, uscita vittoriosa dal big match con l’Inter. Proprio i bianconeri di Allegri scenderanno in campo contro il Crotone mercoledì alle 18.00, nella gara che vale il recupero del 18esimo turno stagionale. La stessa sera alle 20.45 saranno in campo anche Bologna e Milan. Entrambe si presentano dopo aver perso nell’ultima giornata: uscita dalla Coppa Italia e con una striscia di tre sconfitte consecutive rimediate in campionato, i rossoneri stanno vivendo il periodo più buio della stagione e la sfida con gli emiliani, reduci dal terribile K.O. per 7-1 con il Napoli, potrebbe rivelarsi cruciale.



In settimana tutte le squadre della Ligue 1 (in esclusiva su Premium)si affronteranno alla conquista dei tre punti in palio per il 24° appuntamento della competizione francese. Martedì tocca al PSG ospitare il Lilla, mentre il Monaco deve vincere sul Montpellier per non perdere il primato in classifica. Mercoledì saranno Nizza-Saint Etienne e Marsiglia-Guingamp le sfide da osservare con particolare attenzione per la lotta nella zona alta della classifica.

L’Inghilterra calcistica non ha intenzione di restare a guardare, perciò ecco Leicester e Derby County affrontarsi l’8 febbraio nell’ultima gara del quarto turno di FA Cup. In campionato la squadra di Ranieri ha raccolto un’altra pesante sconfitta, ma i Foxes vogliono continuare il cammino in coppa dopo la vittoria sull’Everton.



Per tutte le altre competizioni principali bisognerà invece aspettare il prossimo weekend. La Serie B si aprirà con l’anticipo di venerdì tra Vicenza e Salernitana e si chiuderà domenica con il confronto Ternana-Perugia. Le restanti gare si giocheranno come di consueto sabato pomeriggio e saranno trasmesse dai canali di Sky Sport: il Verona non può commettere passi falsi contro l’Avellino, così come il Frosinone, che si troverà di fronte il Carpi.

Anche la Serie A si aprirà venerdì, con il Napoli di Sarri pronto a sfidare il Genoa, e continuerà nelle giornate di sabato e domenica, fino al match di chiusura tra Lazio e Milan, previsto per lunedì 13. Nelle gare valide per la 24esima giornata la Juventus fa visita al Cagliari, la Roma cerca punti sul Crotone e l’Inter torna a San Siro dove aspetta l’Empoli.



Giovedì 9 febbraio spazio inoltre all’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano impegnata nell’insidiosa trasferta di Istanbul mentre il Panathinaikos affronta il Brose Bamberg.



Un capitolo a parte merita il mondiale di sci alpino in programma a, dove si potranno vedere in pista anche diversi azzurri. Rai Sport 1 sono pronte a trasmettere in diretta le undici gare in programma che comprendono slalom speciale, slalom gigante, Super-G, discesa libera e combinata alpina per entrambi i generi, oltre al team event.

