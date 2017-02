Sport in tv, 5 febbraio 2017: Vincenzo Montella ospite de La Domenica Sportiva su Rai 2

Il grande calcio torna in primo piano nella puntata di domenica 5 febbraio de "La Domenica Sportiva", in onda su Rai 2 alle 22.35. Insieme a Mario Sconcerti, Marco Tardelli e Ivan Zazzaroni ci sarà il super ospite Vincenzo Montella. L'attuale tecnico del Milan parlerà della condizione dei suoi ragazzi - impegnati mercoledì 8 per il recupero della 18a giornata di campionato contro il Bologna - e commenterà il big match tra Juventus e Inter insieme al comico Giorgio Montanini, tifoso nerazzurro.

Oltre a tutto il calcio del weekend di Serie A, alla DS si parlerà anche di Coppa d'Africa, con un servizio speciale sulla finale, Camerun-Egitto e di sci alpino, con la presentazione dei Mondiali di St. Moritz, che partiranno lunedì 6 febbraio e che verrano trasmessi sul canale Rai Sport 1.

