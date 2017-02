Sport in tv, 5 febbraio 2017: NFL, il Super Bowl in chiaro su Italia 1

Il conto alla rovescia sta per terminare: domenica 5 febbraio gli Stati Uniti d’America e gran parte del mondo si fermeranno per assistere all’evento sportivo più seguito e chiacchierato dell’anno: il “Superbowl”, che nella sfida tra i New England Patriots e gli Atlanta Falcons vede la sua 51ª edizione. Quest'anno il match sarà visibile in chiaro su Italia 1, con un “Road to Superbowl” che accompagnerà i telespettatori fino al fischio d’inizio.

Un'attenzione particolare è rivolta al quarterback dei New England Tom Brady, che dopo aver già vinto 4 Super Bowl, ed essere stato eletto per 3 volte MVP della finale, potrebbe aggiungere un altro record personale alla sua incredibile carriera. Nella sfida per il titolo dovrà vedersela, però, con Matt Ryan in un eccezionale stato di forma. E se per New England un'eventuale vittoria significherebbe il quinto titolo nella storia del team, i Falcons vanno a caccia del primo trofeo: l’ultima volta che arrivarono in finale vennero demoliti dai Denver Broncos.

Appuntamento dunque alle 23.45 per vivere da vicino non solo la diretta della partita (in onda anche su Premium Sport e Fox Sports), ma anche l'attesissima esibizione della star di turno nell’halftime show: quest’anno toccherà infatti a Lady Gaga infiammare l’NRG Stadium di Houston.