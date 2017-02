Sport in tv, 5 febbraio 2017: Juventus-Inter è in diretta su Sky Sport 1 e Premium Sport

Lo sport in tv del 5 febbraio (guarda tutta la programmazione) si prepara a vivere alcuni degli eventi più esclusivi dell’anno, a partire dall’attesissimo Super Bowl, offerto in chiaro da Italia 1. A Houston, la 51° edizione della finale del football americano mette a confronto Atlanta e New England. I Falcons hanno conquistato la finale demolendo Green Bay 44-21, ma anche i Patriots non sono stati da meno, chiudendo la pratica Pittsburgh 36-17. Le due squadre cercheranno dunque di vincere il titolo attualmente in mano ai Denver Broncos.

Come ogni domenica torna il consueto appuntamento con i protagonisti della Serie A, impegnati nelle gare della 23° giornata stagionale. A ora di pranzo al Milan di Montella proverà a dare una svolta dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e le due sconfitte rimediate in campionato. A San Siro arriva una Sampdoria dal morale altissimo dopo la vittoria conquistata sulla Roma. Sei le gare in programma alle 15, mentre alle 18 Sky Calcio 2 trasmetterà in diretta la sfida salvezza tra Palermo e Crotone.

Per gli appassionati di calcio la domenica non finisce qui, perché in serata Fox Sports seguirà la finalissima della Coppa d’Africa, in cui Egitto e Camerun si contenderanno il titolo, mentre Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Premium Sport trasmetteranno il derby d’Italia tra Juventus e Inter. I nerazzurri arrivano a Torino dopo la sconfitta in Coppa Italia a favore della Lazio, ma Allegri non intende fare sconti a quella che al momento sembra la diretta avversaria per condizione fisica e risultati sul campo.

In una domenica così ricca di eventi imperdibili, la Premier League non vuole essere da meno e mette in mostra il confronto tra i campioni in carica del Leicester e il Manchester United di Pogba e Ibrahimovic. Mourinho cercherà di vendicarsi dopo la sconfitta subita da Ranieri durante la scorsa stagione, quando l’allenatore portoghese sedeva ancora sulla panchina del Chelsea.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:

ore 12.00 Serie A: Siviglia-Villarreal (diretta su Fox Sports)

ore 12.30 Serie A: Milan-Sampdoria (diretta su Premium Sport, Sky Sport 1 e Sky Supercalcio)

ore 12.30 Serie B: Carpi-Cesena (diretta su Sky Calcio 2)

ore 14.30 Premier League: Manchester City-Swansea (diretta su Sky Sport 3)

ore 15.00 Rugby, Sei Nazioni: Italia-Galles (diretta su Dmax)

ore 15.00 Serie A: Pescara-Lazio (diretta su Sky Sport 1, Premium Sport e Sky Calcio 1)

ore 15.00 Serie A: Genoa-Sassuolo (diretta su Premium Calcio 1 e Sky Calcio 4)

ore 15.00 Serie A: Atalanta-Cagliari (diretta su Sky Calcio 2)

ore 15.00 Serie A: Empoli-Torino (diretta su Sky Calcio 3)

ore 15.00 Serie A: Chievo-Udinese (diretta su Sky Calcio 5)

ore 15.00 Ligue 1: Tolosa-Angers (diretta su Premium Calcio 2)

ore 17.00 Premier League: Leicester-Manchester United (diretta su Sky Sport 3)

ore 18.00 Serie A: Palermo-Crotone (diretta su Sky Supercalcio e Sky Calcio 2)

ore 20.00 Coppa d’Africa: Egitto-Camerun (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Liga: Celta Vigo-Real Madrid (diretta su Sky Sport Plus)

ore 20.45 Basket: Varese-Milano (diretta su Rai Sport 1)

ore 20.45 Serie A: Juventus-Inter (diretta su Premium Sport, Sky Sport 1 e Sky Supercalcio)

ore 00.45 Super Bowl: Atlanta-New England (diretta su Italia 1, Fox Sports e Premium Sport)