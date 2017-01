Sport in tv, 4 gennaio: Premier, Tottenham-Chelsea in diretta su Sky Sport 1

Lo sport in tv del 4 gennaio (guarda la programmazione) mette in evidenza il calcio. A White Hart Lane va in scena la super sfida della 20a giornata di Premier League. La capolista Chelsea affronta il Tottenham, con l'obiettivo di conquistare la quattordicesima vittoria consecutiva e portarsi a quota 52, a più otto dalla prima inseguitrice, il Liverpool. Conte ha la possibilità di stabilire il nuovo record di partite vinte di fila nel massimo campionato inglese, primato per ora in condivisione con l'Arsenal di Wenger nella stagione 2001-2002.



Dall'altra parte ci sono gli Spurs, una delle squadre più in forma della Premier, reduci da quattro successi consecutivi e in rampa di lancio per le primissime posizioni della classifica.

I principali eventi odierni:

ore 20 Eurocup: Alba Berlino-Malaga (diretta su Eurosport 2)

ore 21 Premier: Tottenham-Chelsea (diretta su Sky Sport 1, Sky Sport 3, Sky Super Calcio)