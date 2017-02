Sport in tv, 4 febbraio 2017: oltre alle gare di Serie B, Sky Sport offre il big match tra Chelsea e Arsenal

Lo sport in tv del 4 febbraio (guarda tutta la programmazione) è pronto a regalarci grandi partite di calcio, a cominciare dalla Serie B. Dopo l’anticipo tra Verona e Benevento, spazio a tutte le altre gare della 24° giornata, in diretta sui canali Sky Calcio. Per la lotta ai playoff, il Frosinone fa visita al Latina, mentre la Spal dovrà vedersela con l’Ascoli. Alle 18.00 su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 andrà in onda la sfida tra Bari e Vicenza.



In serata riflettori puntati sull’anticipo di Serie A tra Bologna e Napoli, valido per la 23° giornata di campionato. Al Dall’Ara i partenopei di Sarri sono costretti a vincere dopo il passo falso con il Palermo, per non perdere terreno dalle prime in classifica. Non sarà facile, però, strappare i tre punti agli emiliani guidati da Donadoni, che dopo la sconfitta con la Juventus hanno raccolto una serie di vittorie importanti.



Protagonista del pomeriggio di calcio anche la Premier inglese: in diretta alle 13.30 su Sky Sport 3, il Chelsea del nostro connazionale Antonio Conte sarà impegnato contro l’Arsenal nel big match che vale lo scontro al vertice. I blues hanno conquistato un buon margine in classifica, ma un eventuale vittoria dei ragazzi di Wenger permetterebbe alle inseguitrici di tornare in corsa per il titolo.



offre invece i due confronti in programma per la 19° giornata di, con ilche ospita loe ilchiamato a fare i conti con il. Alle 20.00 su, via alla diretta delladella Coppa d’Africa tra Burkina Faso e Ghana in attesa del match di domenica che decreterà la vincitrice del prestigioso torneo.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:

ore 10.00 Combinata Nordica: Coppa del Mondo (diretta su Rai Sport 1 e Eurosport HD)

ore 13.30 Premier League: Chelsea-Arsenal (diretta su Sky Sport 3)

ore 15.00 Serie B: Perugia-Brescia (diretta su Sky Calcio 1)

ore 15.00 Serie B: Spal-Ascoli (diretta su Sky Calcio 2)

ore 15.00 Serie B: Latina-Frosinone (diretta su Sky Calcio 3)

ore 15.00 Serie B: Salernitana-Novara (diretta su Sky Calcio 4)

ore 15.00 Serie B: Spezia-Ternana (diretta su Sky Calcio 5)

ore 15.00 Serie B: Pisa-Entella (diretta su Sky Calcio 6)

ore 15.00 Serie B: Cittadella-Pro Vercelli (diretta su Sky Calcio 7)

ore 15.25 Rugby, Sei Nazioni: Scozia-Irlanda (diretta su Dmax)

ore 15.30 Bundesliga: Bayern Monaco-Schalke 04 (diretta su Sky Sport Plus)

ore 16.15 Liga: Barcellona-Athletic Bilbao (diretta su Fox Sports)

ore 17.00 Ligue 1: Monaco-Nizza (diretta su Premium Sport)

ore 17.50 Rugby, Sei Nazioni: Inghilterra-Francia (diretta su Dmax)

ore 18.00 Serie B: Bari-Vicenza (diretta su Sky Calcio 1 e Sky Supercalcio)

ore 18.30 Bundesliga: Borussia Dortmund-Lipsia (diretta su Sky Sport Plus)

ore 20.00 Ligue 1: Dijon-PSG (diretta su Premium Sport 2)

ore 20.00 Coppa d'Africa: Finale 3-4 posto (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Serie A: Bologna-Napoli (diretta su Premium Sport, Sky Sport 1 e Sky Supercalcio)