Sport in tv, 31 maggio 2017: l'amichevole Italia-San Marino in diretta su Rai 1

Allo Stadio Castellani di Empoli scende in campo quella che potrebbe essere la Nazionale del futuro mercoledì 31 maggio 2017. La formazione di Giampiero Ventura sfida in un test utile a comprendere le potenzialità di un gruppo giovane e talentuoso la nazionale di San Marino. La sfida sarà trasmessa in diretta su Rai Uno a partire dalle ore 21:30 e sarà l’occasione per ammirare alcuni dei giocatori che meglio si sono distinti nel corso di questa stagione e degli stage tenuti dal ct a Coverciano. La sfida sarà, inoltre, la prima di una serie di tre gare per la Nazionale, attesa poi il 7 giugno dall'amichevole con l'Uruguay a Nizza (Stadio Allianz Riviera, ore 20.45, diretta Rai 1) e l'11 giugno dalla partita valida per le qualificazioni mondiali con il Liechtenstein a Udine (Stadio Friuli, ore 20.45, diretta Rai 1).



Possibile gustarsi comodamente seduti sul proprio divano, poi, anche lo spettacolo dei playoff di basket in Serie A con gara 4 tra Trento e Milano trasmessa in diretta sia su Rai Sport HD che su Sky Sport 1. L'Olimpia, dopo essere finita sotto per 2-0 con due sconfitte choc tra le mura amiche de Forum di Assago, ha espugnato il Pala Trento ed ora va a caccia della sua seconda finale scudetto consecutiva. In televisione anche il Grande Tennis con il Roland Garros che entra nel vivo. Il programma della quarta giornata è interamente trasmesso da Eurosport 1 ed Eurosport 2.



Il programma odierno



ore 10:00 Tennis, Roland Garros: singolare maschile (diretta Eurosport 1 e Eurosport 2 HD)

ore 10:00 Tennis, Roland Garros: singolare femminile (diretta Eurosport 1 e Eurosport 2 HD)

ore 10:00 Tennis, Roland Garros: doppio maschile (diretta Eurosport 1 e Eurosport 2 HD)

ore 10:00 Tennis, Roland Garros: doppio femminile (diretta Eurosport 1 e Eurosport 2 HD)

ore 20:30 Basket, Serie A: Trento-Milano (diretta Rai Sport HD e Sky Sport 1)

ore 21:30 Calcio, amichevole: Italia-San Marino (diretta su Rai 1)