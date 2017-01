Sport in tv, 31 gennaio 2017: Coppa Italia, Inter-Lazio in diretta su Rai 1

Lo sport in tv del 31 gennaio (guarda tutti gli eventi in programma) ha come protagonista il grande calcio: San Siro si prepara a vivere le emozioni dei quarti di finale di Coppa Italia, con i ragazzi di Stefano Pioli impegnati nell'insidioso confronto con la Lazio di Simone Inzaghi. Per le due squadre si tratta del secondo confronto stagionale, dopo il secco 3-0 con il quale i nerazzurri hanno conquistato i tre punti nella 18° giornata di Serie A.

In Premier League si gioca il turno infrasettimanale valido per la 23° giornata di campionato. Riflettori puntati sull’Anfield Stadium dove i Reds guidati da Jurgen Klopp ospitano il Chelsea capolista, mentre le due inseguitrici Arsenal e Tottenham affrontano rispettivamente Watford e Sunderland.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:

ore 16.55 Coppa del Mondo: Slalom parallelo (diretta su Rai Sport 1 e Eurosport HD)

ore 18.00 Pallavolo CEV Champions League: Craiova-Modena (diretta su Fox Sports)

ore 20.30 Coppa Italia: Inter-Lazio (diretta su Rai 1)

ore 21.00 Premier League: Liverpool-Chelsea (diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport 3)