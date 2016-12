Sport in tv, 31 dicembre: Premier, Chelsea-Stoke in diretta su Sky Sport 1

Lo sport in tv del 31 dicembre (guarda la programmazione) mette in evidenza il calcio, in campo tutta la Premier League per l'ultimo dell'anno. Sei le partite in programma alle ore 16, su tutte spicca la sfida di Stamford Bridge, dove il Chelsea di Conte cerca la tredicesima vittoria consecutiva, l'avversario questa volta è lo Stoke City. Vuole, invece, assolutamente rialzarsi il Leicester, vecchio parente di quello capace di trionfare in campionato, adesso la squadra di Ranieri è in piena zona salvezza e deve vedersela con un West Ham in un ottimo momento di forma, gli Hammers vengono da tre successi consecutivi.



Ottimo lo stato di forma anche del Manchester United, partita sulla carta agevole per gli uomini di Mourinho che affrontano il Middlesbrough. Il piatto forte di giornata è però in programma alle 18.30, ad Anfield va in scena Liverpool-Manchester City, in palio c'è il secondo posto alle spalle del Chelsea, vietato perdere per entrambe.



I principali eventi odierni:



ore 16 Premier: Chelsea-Stoke City (diretta su Sky Sport 1, Sky sport 3, Sky Super Calcio)

ore 18.30 Premier: Liverpool-Manchester City (diretta su Sky Sport 1, Sky sport 3, Sky Super Calcio)