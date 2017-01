Sport in tv, 30 gennaio 2017: Lega Pro, Catanzaro - Lecce in diretta su Rai Sport 1

Lo sport in tv del 30 gennaio (guarda tutti gli eventi in programma) mette in evidenza il confronto tra Catanzaro e Lecce, posticipo della 23° giornata di Lega Pro. Il Lecce insegue la terza vittoria consecutiva per restare ancorato in cima alla classifica insieme al Matera. Umore completamente diverso in casa delle aquile giallorosse, ancora terzultime dopo aver raccolto un solo punto sul campo dell'Andria.

Di scena anche la Serie B con il match del Picco tra Spezia e Latina, partita di chiusura della 23° giornata del campionato Cadetto, mentre nella Liga spagnola, Las Palmas e Valencia si contendono tre punti preziosissimi per la classifica.

Non solo calcio, però, nell’offerta televisiva del Monday Night. Il massimo campionato italiano di basket vede di fronte il big match tra Avellino e Milano, rispettivamente la prima e la terza della classe. Nella notte da non perdere l’appuntamento con le stelle NBA di Philadelphia e Sacramento.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:

ore 20.30 Serie B: Spezia - Latina (diretta su Sky Supercalcio)

ore 20.30 Lega Pro: Catanzaro - Lecce (diretta su Rai Sport 1)

ore 20.45 Legabasket Serie A: Avellino - Milano (diretta su Sky Sport 2)

ore 20.45 Liga: Las Palmas - Valencia (diretta su Fox Sports)

ore 00.00 NBA: Philadelphia - Sacramento (diretta su Sky Sport 2)