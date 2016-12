Sport in tv, 30 dicembre: Serie B, Verona-Cesena in diretta su Sky Calcio 1

Lo sport in tv del 30 dicembre (guarda la programmazione) mette in evidenza il calcio. Copertina per la Serie B, si gioca tutta la 21a giornata. Si comincia alle ore 15 con il confronto dell'Arechi, Salernitana-Perugia. Alle 17.30 segue la sfida del Piola, dove il Novara punta ad avvicinare la zona playoff, mentre il Carpi vuole proseguire la serie di risultati positivi per avvicinarsi ancora di più alla testa della classifica.



Sette le partite della sera, tutte con fischio d'inizio fissato per le ore 20.30. Il big match classifica alla mano è quello del Tombolato, dove il Cittadella ospita l'Entella, periodo complicato per entrambe le squadre, soprattutto per i veneti che hanno perso quattro delle ultime cinque partite. Interessante anche il confronto del Bentegodi, partita da non sbagliare per il Verona che affronta tra le mura amiche il Cesena. Testacoda anche per l'altra capolista il Frosinone, impegnato in trasferta contro la Pro Vercelli. Si gioca anche in Premier League, l'anticipo della 19a giornata è Hull City-Everton.





I principali eventi odierni:

ore 15 Serie B: Salernitana-Perugia (diretta su Sky Sport 1, Sky Super Calcio, Sky Calcio 1)

ore 17.30 Serie B: Novara-Carpi (diretta su Sky Super Calcio, Sky Calcio 1)

ore 20.30 Serie B: Benevento-Pisa (diretta su Sky Calcio 3)

ore 20.30 Serie B: Cittadella-Entella (diretta su Sky Calcio 5)

ore 20.30 Serie B: Latina-Avellino (diretta su Sky Calcio 6)

ore 20.30 Serie B: Pro Vercelli-Frosinone (diretta su Sky Calcio 2)

ore 20.30 Serie B: Ternana-Ascoli (diretta su Sky Calcio 4)

ore 20.30 Serie B: Trapani-Brescia (diretta su Sky Calcio 7)

ore 20.30 Serie B: Verona-Cesena (diretta su Sky Calcio 1)

ore 21.00 Premier: Hull City-Everton (diretta su Sky Sport 3)