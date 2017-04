Sport in tv, 30 aprile 2017: il GP di Russia di Formula 1 è in differita su Rai 2

Lo sport in tv di domenica 30 maggio si prepara a vivere una giornata ricca di eventi da non perdere per tutti gli appassionati di calcio, basket, tennis e tante altre discipline. Si comincia con i motori. Alle 14, si spengono i semafori della Formula 1: in Russia, si disputa il quarto Gran Premio del Mondiale. A Sochi, la Ferrari cerca la terza vittoria con una prima fila tutta rossa, con Vettel in Pole e Raikkonen secondo. In un circuito storicamente favorevole alle Mercedes (3 vittorie su 3), il Cavallino cerca l’allungo in classifica piloti e costruttori. La gara sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD, ma verrà offerta la replica su Rai 2 alle ore 21.

Oltre ai motori, spazio al calcio. In campo la Serie A per la 34a giornata. Si comincia alle 12:30 con il derby Roma-Lazio, match che vale lo scudetto e l’Europa League. I giallorossi, dopo il pareggio di Bergamo della Juventus, tenteranno di portarsi a -6, ma gli uomini di Inzaghi vorranno allungare sull’Atalanta e conservare il quarto posto con tre punti di vantaggio. Derby che sarà disponibile su Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD, Sky Calcio 1 HD e Premium Sport HD. Alle 15, in campo il Milan, che fa visita al Crotone allo Scida. Match che sarà trasmesso su Sky Calcio 1 HD E Premium Sport 2 HD. Il programma si completa con il posticipo Inter-Napoli, con i nerazzurri che cercano il riscatto dopo i soli due pareggi nelle ultime cinque partite. Sfida che sarà trasmessa su Sky Sport 1 HD, Sky Calcio 1 HD e Premium Sport HD.

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi di domenica 30 aprile

Ore 12:00 Liga: Osasuna-Deportivo (diretta su Sky Sport Plus HD)

Ore 12:30 Serie A: Roma-Lazio (diretta su Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD, Sky Calcio 1 HD e Premium Sport HD)

Ore 13:00 Premier League: Manchester United-Swansea (diretta su Sky Sport 3 HD)

Ore 14:00 Formula 1: GP Russia (diretta su Sky Sport F1 HD)

Ore 15:00 Serie A: Bologna-Udinese (diretta su Sky Calcio 4 HD)

Ore 15:00 Serie A: Cagliari-Pescara (diretta su Sky Calcio 3 HD)

Ore 15:00 Serie A: Crotone-Milan (diretta su Sky Calcio 1 HD e Premium Sport 2 HD)

Ore 15:00 Serie A: Empoli-Sassuolo (diretta su Sky Calcio 6 HD)

Ore 15:00 Serie A: Genoa-Chievo (diretta su Sky Calcio 5 HD)

Ore 15:00 Serie A: Palermo-Fiorentina (diretta su Sky Calcio 2 HD)

Ore 15:05 Premier League: Everton-Chelsea (diretta su Sky Sport 1 HD e Sky Sport 3 HD)

Ore 16:15 Liga: Betis-Alaves (diretta su Sky Sport Plus HD)

Ore 17:30 Serie B: Novara-Brescia (diretta su Sky Supercalcio HD)

Ore 17:30 Premier League: Tottenham-Arsenal (diretta su Sky Sport 3 HD)

Ore 18:30 Liga: Eibar-Leganes (diretta su Sky Sport Plus HD)

Ore 20:45 Liga: Celta Vigo- Ath. Bilbao (diretta su Sky Sport Plus HD)

Ore 20:45 Serie A: Inter-Napoli (diretta su Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD, Sky Calcio 1 HD e Premium Sport HD)

Ore 21:00 Ligue 1: Nizza-PSG (diretta su Premium Sport 2 HD)

Ore 21:00 Formula 1: GP Russia (differita su Rai 2)