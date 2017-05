Sport in tv, 3 maggio 2017: Champions, Monaco-Juventus è in chiaro su Canale 5

Lo sport in tv del 3 maggio 2017 mette in evidenza il calcio, La Juventus affronta il Monaco nella sfida di andata della semifinale di Champions League. Partita trasmessa in chiaro su Canale 5, fischio d'inizio in programma alle 20.45. Le due straordinarie gare di semifinale di Champions League contro il Barcellona sono ancora ben impresse nella mente, nella memoria e negli occhi di tutti i tifosi della Juventus. Ora, dopo avere piegato la 'MSN', Messi, Suarez e Neymar, la squadra di Massimiliano Allegri si trova a dover fare i conti con i ragazzi terribili del Monaco, in una semifinale di Champions League dall'esito tutt'altro che scontato. L'undici di Massimiliano Allegri arriva alla sfida contro la formazione del Principato da prima della classe in Serie A, nonostante il mezzo passo falso contro l'Atalanta, e con una finale di Coppa Italia già assicurata contro la Lazio di Simone Inzaghi.



Il sogno di poter completare uno storico 'Triplete', dunque, fornirà una motivazione aggiuntiva a capitan Buffon e compagni che, dopo avere solo sfiorato il successo due anni fa a Berlino proprio contro i blaugrana, vogliono a tutti i costi conquistarsi un posto nella finalissima di Cardiff. Mediaset ha deciso di trasmettere in chiaro su Canale 5 la gara di andata contro i transalpini del fenomeno Kylian Mbappé, il cui nome è già accostato a tutti i principali club d'Europa. Spazio, poi, all'Europa League dove, anche nella seconda competizione continentale, è tempo di semifinali. L'Ajax ospita il Lione, olandesi e francesi vogliono conquistare un posto in finale per provare ad interrompere l'egemonia del Siviglia che nella passata stagione ha conquistato la sua terza Europa League consecutiva.



I principali eventi di mercoledì 3 maggio



ore 18.45 Europa League: Ajax-Lione (Sky Sport 1 HD)

ore 20:45 Champions League: Monaco-Juventus (diretta Canale 5)

ore 20.45 Basket: Banco di Sardegna Sassari-Umana Venezia (Sky Sport 2 HD)