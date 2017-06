Sport in tv, 3 giugno 2017: Juventus-Real Madrid in diretta in chiaro su Canale 5

Tutto in una notte. La Juventus di Massimiliano Allegri è a un bivio: chiudere la stagione perfetta con la conquista di uno storico Triplete, oppure perdere la sua seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni. Al Millenium Stadium di Cardiff è tutto pronto per il match più atteso dell'anno. I bianconeri arrivano alla finale dopo avere vinto il campionato (il sesto consecutivo) ed avere conquistato la Coppa Italia (la terza consecutiva), mentre il Real si è dovuto accontentare (si fa per dire) della vittoria in Liga.

Tutti disponibili per la 'Vecchia Signora' che punta sulla propria impenetrabile difesa. Capitan Gigi Buffon, alla caccia del suo primo Pallone d'Oro, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, devono però fare i conti con l'attacco terribile di Zinedine Zidane e con un Cristiano Ronaldo recordman di gol in Champions. Per entrambi gli allenatori si tratta della seconda finale: la Juve ci torna due anni dopo Berlino con più consapevolezza della propria forza, Zizou solo 12 mesi dopo Milano e il sofferto successo ai rigori nel derby contro l’Atletico Madrid. Per l'occasione Mediaset ha deciso di trasmettere la Finale di Cardiff in diretta ed in chiaro su Canale 5. Fischio d'inizio alle ore 20:45 per un sabato sera da... leoni!

Programma odierno

ore 20:45 Calcio, Champions League: Juventus-Real Madrid (diretta in chiaro su Canale 5)