Sport in tv, 3 gennaio 2017: Sci, slalom femminile di Zagabria in diretta su RaiSport 1

Lo sport in tv del 3 gennaio (guarda la programmazione) mette in evidenza lo sci. Non si ferma la coppa del mondo di alpino, che offre uno slalom speciale femminile sulle nevi di Zagabria, in Croazia. La grande favorita è sempre la statunitense Mikaela Shiffrin, capace di chiudere il 2016 con tre successi di fila a Semmering (Austria).



Spazio anche al calcio, si gioca in Premier League, tre le partite in programma, si comincia dall'impegno dell'Arsenal, che dopo la vittoria contro il Crystal Palace affronta in trasferta il Bournemouth. Torna in campo anche l'avversario dei Gunners nell'ultimo turno, questa volta per i londinesi c'è l'impegno interno contro lo Swansea. Completa il quadro di giornata Stoke City-Watford, immediata occasione per il riscatto per gli uomini di Mazzarri, dopo il pesante ko subito contro il Tottenham.



I principali eventi odierni:

ore 13 Sci: 1a manche, slalom femminile di Zagabria (diretta su RaiSport 1, Eurosport)

ore 16.15 Sci: 2a manche, slalom femminile di Zagabria (diretta su RaiSport 1, Eurosport)

ore 20.45 Premier: Bournemouth-Arsenal (diretta su Sky Sport 3, Sky Super Calcio)