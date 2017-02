Sport in tv, 03 febbraio 2017: la Coppa del mondo di sci di fondo è in diretta su Rai Sport 1

Lo sport in tv del 3 febbraio (guarda tutta la programmazione) offre i primi anticipi del weekend calcistico. Nella zona alta della classifica di Serie B si affrontano Verona e Benevento (in diretta su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio a partire dalle 20.30), per tre punti che possono valere la prima posizione agli scaligeri.

In campo anche Bundesliga e Ligue 1, con il Bayer Leverkusen impegnato sull’insidioso campo dell’Amburgo, mentre nella 23° giornata del massimo campionato francese si affrontano Metz e Marsiglia, offerta in esclusiva da Premium Sport. Torna nella notte l’appuntamento con il campionato di basket NBA, che vede il faccia a faccia tra Boston e Lakers proposto in diretta da Sky Sport 2.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:

ore 11.00 Sci di Fondo: Coppa del Mondo (diretta su Rai Sport 1 e Eurosport HD)

ore 20.15 Liga: Deportivo-Betis (diretta su Sky Calcio 2)

ore 20.30 Serie B: Verona - Benevento (diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Supercalcio)

ore 20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Real Madrid (diretta su Fox Sports)

ore 20.30 Bundesliga: Amburgo-Bayer Leverkusen (diretta su Sky Sports Plus)

ore 20.45 Ligue 1: Metz-Marsiglia (diretta su Premium Sport)

ore 2.00 NBA: Boston-LA Lakers (diretta su Sky Sport 2)