Sport in tv, 29 dicembre: Serie B, Bari-Spal in diretta su Sky Calcio 1

Lo sport in tv del 29 dicembre (guarda la programmazione) mette in evidenza il calcio. Si gioca l'anticipo della 21a giornata di Serie B, allo stadio San Nicola va in scena uno spettacolare Bari-Spal. Se la squadra di Colantuono ha bisogno di punti per rientrare nella zona playoff i ferraresi sono invece lanciatissimi verso la vetta della classifica, forti di tre vittorie nelle ultime quattro partite.



Spazio anche allo sci, doppio appuntamento sulle nevi, gli uomini sono impaegnati in una combinata a Santa Caterina Valfurva, mentre le donne affrontano lo slalom di Semmering (Austria). Si gioca anche in SuperLega di volley con sette gare valide per la 17ma giornata, spiccano i confronti: Monza-Verona e Padova-Modena, partita agevole sulla carta per Civitanova, impegnata contro la fanalino di coda Sora.

I principali eventi odierni:



ore 10.30 Sci: combinata femminile Santa Caterina (diretta su RaiSport 1 ed Eurosport)

ore 15 Sci: slalom femminile Semmering (diretta su RaiSport 1 ed Eurosport)

ore 20.30 Serie B: Bari-Spal (diretta su Sky Calcio 1)

ore 20.30 Volley, SuperLega: Padova-Modena (diretta su RaiSport 1)