Sport in tv, 28 maggio 2017: F1, la gara di Monaco live in chiaro su Rai 1

Torna a ruggire la Ferrari di Kimi Raikkonen che parte dalla pole position nel Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del mondiale di Formula 1. Il finlandese scatta davanti all'altra Ferrari di Sebastian Vettel ed alla Mercedes di Valtteri Bottas, terzo dopo le qualifiche. Da dimenticare, invece, fino ad ora, il weekend di Lewis Hamilton che parte solo dalla 13esima posizione in griglia in un circuito che, come noto, non offre grandi possibilità di effettuare sorpassi. Il britannico, reduce dal successo nel Gran Premio di Spagna sulla pista del Montmelò, rischia dunque di vedere aumentare lo svantaggio nei confronti di un Sebstian Vettel in grandissimo spolvero, e che guida la classifica iridata con i suoi 104 punti. Continua il buon momento della Red Bull che, dopo avere conquistato il terzo gradino del podio nell'ultimo gran premio, piazza le due monoposto alle spalle del terzetto di testa con Max Verstappen che precede il compagno Daniel Ricciardo. Il GP di Monaco sarà visibile anche in chiaro, su Rai 1, oltre alla copertura del canale tematico Sky Sport F1.

Oltre alla Formula 1, torna in campo anche la Serie A di calcio per la 38esima ed ultima giornata di stagione. Alle 15 scende in campo il Milan di Vincenzo Montella, fresco di qualificazione all'Europa League dopo tre anni di assenza, mentre alle 18 è la volta di Roma-Genoa, e Sampdoria-Napoli, con gli uomini di Luciano Spalletti e Maurizio Sarri che si giocano il secondo posto in graduatoria e la qualificazione diretta alla prossima Champions League. Tutte le altre di scena alle ore 20:45. Spazio, infine, al ciclismo con l'ultima tappa della 100esima edizione del Giro d'Italia.

Il programma odierno:



ore 13:00 Ciclismo, Giro d'Italia: partenza ultima tappa (diretta su Rai 2)

ore 14:00 F1, Gran Premio Monaco: gara (diretta Sky Sport F1 HD, Rai 1)

ore 15:00 Calcio, Serie A: Cagliari-Milan (diretta Sky SuperCalcio HD e Sky Calcio 1 HD, Premium Sport e Premium Sport HD)

ore 18:00 Calcio, Serie A: Roma-Genoa (diretta su Sky Sport 1 HD, Sky Sport Mix HD e Sky Calcio 2 HD, diretta su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD)

ore 18:00 Calcio, Serie A: Sampdoria-Napoli (diretta su Sky Calcio 1 HD, diretta su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD)

ore 20:45 Calcio, Serie A: Crotone-Lazio (diretta su Sky Calcio 3 HD, Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD)

ore 20:45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Pescara (diretta su Sky Calcio 5 HD, diretta su Premium Calcio 2)

ore 20:45 Calcio, Serie A: Inter-Udinese (diretta su Sky Calcio 4 HD, diretta su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD)

ore 20:45 Calcio, Serie A: Palermo-Empoli diretta su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD)

ore 20:45 Calcio, Serie A: Torino-Sassuolo (diretta su Sky Calcio 6 HD)

ore 20:45 Basket, Serie A: Venezia-Avellino (diretta Rai Sport HD e Sky Sport 2)